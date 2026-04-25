Tres bandas de música se dan cita en el festival de Meaño

La tarde de este sábado es el momento elegido por los melómanos de la música bandística para disfrutar del Festival de Bandas de Música Populares de Meaño, el decano de su género en Galicia que, en esta su 34 edición, ofrecerá los conciertos de las bandas Xuvenil de Barro, la lalinense de Vilatuxe y la Unión Musical de Meaño. Música sinfónica y más otra de compositores gallegos será el denominador común de esta edición en las tres bandas.

Comenzará a las 17.30 horas con el tradicional desfile de presentación por delante del consistorio. Acto seguido, los conciertos se celebrarán bajo la carpa habilitada por la organización de la Asociación Banda Unión Musical de Meaño para el público en la Praza do Concello y poder acoger a unas 400 personas sentadas.

La primera en actuar será la Xuvenil de Barro, con tantos años en su haber como ediciones este festival (34 años) y que, bajo la dirección del maestro Pedro Torres Diz abrirá con un pasodoble del rianxeiro Antón Alcalde, y ofrecerá luego las obras «Mont Blanc» de Otto M. Schwarz, y «The Last Letter From Mourdoch» de Masanori Taruya. Un concierto el de este sábado que servirá a la banda de Barro para testar su participación este año en el Certame Galego de Bandas de Música, dentro de la sección tercera, previsto para el próximo otoño.

La seguirá la Banda de Vilatuxe, que estará dirigida por el maestro Víctor Manuel Vilariño Salgado. En su repertorio, presencia también para la música de Antón Alcalde por cuanto interpretará el «Sun Moon Like» de este compositor rianxeiro. Amén de ello, en su repertorio, destacarán las «Danzas Armenias» de Alfred Reed y, nuevo guiño para la música gallega, tema de Juan Lois Diéguez (Agolada) con la interpretación de su muiñeira «Xastrería de Músicos».

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La última en actuar, al filo de las 19.30 horas será la Unión Musical de Meaño, que también aprovechará el festival para testar parte del programa con el que concurrirá también este año al Certame Galego de Bandas dentro de la sección primera. Bajo la batuta del murciano Lorente López, la BUMM estrenará mañana en Galicia la interpretación de «Sinfonía nº 1 Kaprekar» del valenciano Martínez Gallego, compositor que en 2013 visitara ya este festival meañés para arropar entonces a la banda meañesa cuando preparaba su participación en el World Music Contest de Kerkrade, certamen que precisamente ganó la BUMM interpretando «Los caprichos de Goya» de este compositor valenciano. El repertorio meañes se completará con «O Xerife» de Víctor Resende, «Turbina» de Phillip Butters y cerrará con «Ao xeito de foliada» del coruñés León Durán.