Las trabajadoras de la Escola Infantil exigen una solución que sigue sin llegar

Las trabajadoras de la Escola Infantil Pública Municipal de Vilagarcía, gestionada por Bonecos Vilagarcía SL, volvieron a concentrarse este sábado 25 de abril para reclamar una solución a la situación laboral y administrativa del servicio. Es la tercera protesta tras las celebradas el 14 de febrero y el 28 de marzo, después de más de un año denunciando el retraso en la licitación.

El colectivo asegura que no ha recibido comunicación alguna tras el anuncio de que en primavera estarían listos los pliegos y se contaría con ellas para su elaboración. Reclaman mayor agilidad en la gestión de plazas, ampliación del servicio, horarios que faciliten la conciliación, seguridad horaria, más plantilla y mejores jornadas.

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Además, denuncian pérdidas salariales de entre 2.800 y 3.200 euros por trabajadora y piden ser resarcidas. «Seguiremos a loitar», advierten, bajo el lema «Escola Infantil Municipal, solución xa».