Los taxistas reclaman mover de carril la parada de A Independencia

Los taxistas de Vilagarcía de Arousa solicitan al Ayuntamiento el cambio de carril en la parada de la Plaza de A Independencia, que en estos momentos se encuentra del lado izquierdo de la vía. Los autopatronos reclaman que esta parada se pase al carril derecho, es decir, que quede junto a la zona peatonal para que los pasajeros puedan subir al taxi sin tener que cruzar la calle y abrir la puerta por el lado del tráfico.

Según Javier Millán, delegado de Radio Taxi en Vilagarcía, cuando hace casi dos años se modificó la parada de Conde Vallellano para la Alameda, la concejala de Urbanismo, Paola María Mochales, se comprometió a que efectivamente se cambiaría de carril la parada de la Plaza de A Independencia, pero ha pasado el tiempo y este cambio no se ha producido, lo que molesta a los conductores.

Pero no es la única mejora que reclaman los taxistas de Vilagarcía. Según Javier Millán, Paola María les prometió también en esa reunión la instalación de una marquesina en la parada de la Alameda para que los clientes pudiesen resguardarse del viento o la lluvia mientras esperaban la llegada del taxi, y esta marquesina tampoco se ha instalado.

En esa misma zona, los conductores reclaman al Concello de Vilagarcía medidas para mejorar la fluidez del tráfico, sobre todo los días de verano y de mercado, ya que según ellos los coches que tratan de acceder al aparcamiento de O Cavadelo pueden llegar a bloquear el tráfico en determinados momentos del día, generando de este modo importantes atascos.

El delegado de Radio Taxi en Vilagarcía, Javier Millán, también solicita mejoras en la parada del Hospital do Salnés, si bien en este caso el asunto depende de la gerencia del área sanitaria. Millán sostiene que en el Hospital hay cinco plazas pintadas para taxis, pero que solo están habitualmente ocupadas dos, porque varias de ellas están ocupadas habitualmente por vehículos particulares y las demás son muy estrechas.

«Muchas veces llegamos ahí y ya no aparcamos porque es imposible», declaró Javier Millán en alusión a los atascos que se producen en la zona de la fachada cuando los particulares tratan de acceder a la puerta del hospital.

Según apuntan desde Radio Taxi, tanto el Ayuntamiento de Vilagarcía como la Policía Local les dicen que no pueden actuar en esa zona puesto que es competencia de la Consellería de Sanidade, pero según Millán, en la parte que corresponde al Concello de Vilanova sí se pintaron correctamente las plazas.

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Finalmente, desde Radio Taxi Vilagarcía lamentan que el Ayuntamiento no ha actualizado este año las tarifas urbanas. Las interurbanas sí se han actualizado a 1 de enero de 2026, pero estas dependen de la Xunta de Galicia. Las urbanas, que dependen de la administración local, se subieron por última vez en 2025 y los taxistas lamentan que no se hiciese lo mismo este año. Declaran al respecto que otros concellos de la zona sí subieron los precios y que ellos están pagando más de combustible por la guerra de Irán.