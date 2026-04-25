Preparan con zahorra el estacionamiento de la calle Herminia Fariña

El Concello de Meaño ha comenzado la labor de acondicionamiento del área de estacionamiento de la rúa Herminia Fariña, situada en una zona equidistante entre el centro de salud y el colegio As Covas. Las obras se iniciaban este jueves con maquinaria de la Mancomunidade do Salnés, haciendo uso de una niveladora más una excavadora, contando con sendos operarios de órgano mancomunado. La labor consistía en allanar el firme terreño para poder extender luego una capa de zahorra que se encontraba ya almacenada en un lateral, y con el objeto de evitar que con la lluvia se embarre la zona, algo que ya le han recriminado algunos usuarios este invierno.

Reabierta la remozada calle, se habilitó esta zona de estacionamiento para compensar la eliminación de la treintena las plazas de estacionamiento en batería que existía en la parte alta de antiguo trazado de Herminia Fariña. Fue la firma Caldevergazo, que ejecutaba la obra de la calle, quien primero realizó un acondicionamiento somero de la tierra de ese nuevo estacionamiento. Lo acometiera el pasado mes de diciembre para poder abrirlo así al público.

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El actual gobierno local del Concello de Meaño decidió y negoció a finales de 2023 adquirir una zona anexa al solar del futuro multiusos para destinarlo a estacionamiento. Se trataba de una parcela de 1.701 metros cuadrados, ocupada por viñedo. Lo hizo dedicando entonces a dicha compra una partida de 45.525 euros, lo que equivalía a 26,76 euros el metro. n