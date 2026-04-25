El «meco» era un cura, no un señor feudal

La galería de arte Besada, de O Grove, acogió este viernes la primera de sus conferencias en torno al Cine Besada y la leyenda del Meco, en el marco de su actual exposición. En esta ocasión, le correspondió a Margarita Martínez desmenuzar toda una larga investigación sobre los orígenes de la leyenda de este siniestro personaje, desde las referencias extraídas de los escritos del Padre Sarmiento hasta la zarzuela «O Señor Feudal, ou quen matou ao meco?», obra escrita por Francisco Franco Calvete basada en esta leyenda.

En una sala llena de gente, la investigadora explicó detalladamente cada uno de los fragmentos originales de Sarmiento donde se confirma el origen de la fábula del Meco, así como los posibles orígenes del término.

La investigadora Margarita Martínez. | FDV

Acentuando en primer lugar la idea de que la figura a la que se refiere es la de un cura abusador y violador y no de un señor feudal. Las mujeres también ocupan un lugar determinante en esta leyenda, ya que son ellas las que se toman la justicia por su mano colgando al Meco, y así lo reflejan muchos de los textos, no solo de Sarmiento en sus viajes por Galicia, sino también de Diego Antonio Fernández en la misma época: «Venid, venid y veréis aún en O Grove la higuera en que al Meco mis paisanas pusieron como una breva». Fragmentos descubiertos recientemente por la propia conferenciante.

Pero también se hicieron referencias a Manuel Murguía, Jaime Solá Mestre o el propio Manuel Lueiro Rey en citas más recientes, hasta llegar a finales de los años treinta para enlazar con los textos de la zarzuela de Francisco Franco Calvete, quien plasmó en su zarzuela unos cambios sobre la versión original, quizás motivados por el momento delicado a finales de una dictadura donde los abusos del poder oprimían a la población.

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Este acto es la antesala de la reinterpretación de la zarzuela por parte del grupo de teatro Enxebre y la Banda de Música de O Grove, que se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo.