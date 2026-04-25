Meaño conserva uno de los pocos festivales de bandas al aire libre de Galicia

La soleada tarde invitaba al público ayer a disfrutar del Festival de Bandas de Música Populares en Meaño. Considerado por su longevidad el decano de su género en Galicia, el evento congregaba ayer a las bandas Xuvenil de Barro, la lalinense de Vilatuxe y la Unión Musical de Meaño.

Abría con el tradicional desfile de las tres formaciones por delante del consistorio, haciendo un alto para el saludo protocolario con el público apostado en las aceras y con un saludo musical tocando frente de cada orilla.

Cada cual se presentaba con un pasacalles, desfilando por orden de actuación, y cerrando la Unión Musical de Meaño que interpretaba para la ocasión «Filarmonía» del portugués Pereira Alves. Es uno de los momentos, para unos, prescindible, prefiriendo ocupar silla en la plaza en primeras filas, pero que para otros, que ve en el desfile lo más vistoso, emotivo y fotografiado de la tarde.

Decenas de personas esperaron en la calle al paso de las bandas. / Noé Parga

El director de la BUMM Diego Javier Lorente reconocía que «no estamos en la época dorada de las bandas de música en Galicia, porque el COVID dio mucho para atrás en todo lo relacionado con la cultura, y en la música bandística también, por eso queda mucho para recuperar de lo perdido, y la mentalidad de las nuevas generaciones no ayuda». En cuanto este formato de festivales al aire libre, «de los que hubo muchos en sus años, hoy sólo persisten este festival de Meaño y otros tres en Galicia, el resto se han ido a interiores».

En total unas 350 personas coparon tres cuartas partes de las sillas en el aforo dispuesto por la organización de la Asociación Banda Unión Musical de Meaño.

Luego, al filo de las 18.00 horas comenzaban los conciertos, sobre el escenario de la Praza do Concello, contando con tarimas para metales y percusión, y abajo, sobre el firme de la plaza, las sillas para seguir el evento a la sombra.

En aras a mejorar la escucha atenta, se cerró en el exterior el parque infantil de la plaza, a fin de evitar los ruidos del juego. Y, para lograr visibilidad se habilitó un pantalla gigante en la plaza para captar primeros planos de las bandas en su actuación.

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La primera formación en actuar fue la Xuvenil de Barro, una banda que tiene en su haber tantos años de historia como ediciones este festival (34 años). Siguió la de Vilatuxe y cerraría este certamen, la banda local, la BUMM.