Danza urbana
El K-Pop tomará O Piñeiriño con el All Dance Together
La primera edición del evento se celebrará el 2 de mayo, de 16.00 a 20.00 horas, en la zona peatonal de Camilo José Cela
El barrio de O Piñeiriño acogerá el próximo 2 de mayo la primera edición del All Dance Together, un evento de K-Pop organizado por el grupo de baile ADT con la colaboración de la asociación Breogán y el Concello de Vilagarcía. La cita se desarrollará entre las 16.00 y las 20.00 horas en la zona peatonal de Camilo José Cela, el mismo espacio que acogió el Solifest.
ADT, un grupo informal integrado por 13 jóvenes de Vilagarcía, Pontecesures, Pontevedra y otros puntos del entorno, reunirá a una treintena de bailarines de entre 10 y 20 años llegados de diferentes lugares de Galicia. La propuesta tendrá formato de exhibición, no de concurso, y dará protagonismo al Dance Cover, una disciplina en auge basada en reproducir coreografías de grupos de K-Pop.
La jornada arrancará con un «random dance», una dinámica abierta en la que se enlazan estribillos aleatorios para que el público también pueda participar. Después llegará la exhibición central, con grupos de A Coruña, Vigo, Pontevedra y otras localidades. Miriam Barreiro explicó que la idea nace también de la «necesidad de no movernos siempre nosotros» y de dar a conocer Vilagarcía.
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