El Consello de Contas alerta de la situación de Cambados y Catoira

El Consello de Contas de Galicia alertó esta semana de que los Ayuntamientos de Cambados y Catoira acabaron el año 2024 en una situación financiera «comprometida», al terminar el ejercicio tanto con remanente de tesorería como con ahorro neto negativos. En toda Galicia, son solo 17 los Concellos que han sido señalados de esta forma por los auditores del Consello de Contas, que avisan de que esta situación, «puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes».

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, apuntó ayer sin embargo que durante el pasado 2025 la situación económica municipal ha mejorado, hasta el extremo de que han logrado cumplir el Plan Económico-Financiero. Según los datos proporcionados por él, el remanente de tesorería a 31 de diciembre volvió a ser positivo.

Los datos del informe

El Consello de Contas presentó esta semana el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de las Entidades Locales de Galicia, correspondiente a 2024. En el caso de Cambados, el organismo señaló que no ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un importe negativo de 455.000 euros. En cuanto al ahorro bruto, el Ayuntamiento cambadés acabó 2025 con una cifra negativa de 150.000 euros, cuando en 2021 la cifra superaba el millón de euros, y en 2022, el ahorro bruto ascendía aún a más de 760.000 euros.

El informe también permite conocer la evolución negativa (al menos hasta 2024) del remanente de tesorería. Así, si en 2022 el Concello cambadés tenía en el banco más de 700.000 euros, a finales de 2024 la cifra era negativa, de 160.000 euros.

En el caso de Catoira, además de no rendir las cuentas en plazo (es uno de los pocos municipios gallegos que no lo hizo), también presentó cifras negativas a 31 de diciembre de 2024. Así, el remanente de tesorería pasó de 713.000 euros en 2022, a una cifra negativa de 360.000 euros en 2024; y el ahorro neto era a finales de 2024 de menos 344.000 euros.

Sin salir de O Salnés, el Consello de Contas señala igualmente que Sanxenxo tampoco cumplió el principio de estabilidad financiera, al cerrar el ejercicio con un saldo no financiero en negativo de ocho millones de euros.

Sin embargo, los datos de 2025 son mejores en algunos casos, o eso es al menos lo que defiende el alcalde Samuel Lago en el caso del Concello de Cambados.

«Gestión rigurosa»

El regidor cambadés aseguró ayer a través de un comunicado que en 2025 se ha cumplido el Plan Económico-Financiero, «confirmando una gestión rigurosa y responsable de los recursos públicos».

Lago asegura que las facturas pendientes se van a pagar con el remanente positivo de 607.000 euros del pasado año, y recuerda que el Concello no está endeudado, aspecto que pone como ejemplo de «responsabilidad institucional».

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El alcalde añade que el año se cerró con un superávit de 1 millón de euros, que la liquidación cumple con la regla de gasto, y recuerda que Cambados tiene una baja presión fiscal, pues cada habitantes paga una media de 363 euros de impuestos al año, frente a los 617 euros de media entre los municipios gallegos del mismo rango de población, y los 660 de media en el conjunto del Estado.