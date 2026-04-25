Un conductor con el carné retirado y sin seguro en el coche da positivo en drogas

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa inmovilizó a media tarde del pasado viernes un vehículo después de que su conductor diese positivo en el test de drogas que le practicaron los agentes. Una patrulla de la Policía Local dio el alto al conductor en el cruce de la avenida Rodrigo de Mendoza con la calle Ramón Cabanillas al observar que en el interior del vehículo iban dos perros sueltos.

Una vez parado el conductor, se comprobó que el mismo carecía del permiso de conducir pues había perdido todos los puntos. Además, el vehículo carecía de seguro obligatorio y no se presentó a la Inspección Técnica de Vehículos.

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Posteriormente, durante la madrugada del viernes para el sábado, la Policía Local interceptó dos vehículos más por sendas infracciones de tráfico y, tras realizar la prueba de alcoholemia a los conductores, el resultado fue en ambos casos positivo con carácter administrativo. Uno de ellos, además, ha sido investigado por no tener carné.