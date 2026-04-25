El botín de Cortegada: 500 bastones de oídos y 15 mecheros

Las playas de la isla de Cortegada, que pertenecen al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, acogieron este sábado una nueva jornada de limpieza de basura marina en la que participaron más de 40 personas voluntarias.

La actividad fue convocada por Afundación a través de su programa de voluntariado Actúa, en el marco de Plancton, el plan de conservación territorial que ya ha conseguido retirar 158 toneladas de residuos del mar y de la costa en diferentes enclaves de Galicia.

En la jornada de limpieza realizada este sábado en la isla carrilexa (Vilagarcía de Arousa) se recogieron 840 palillos de batea, más de 2.000 trozos de plástico sin identificar, 1.120 pedazos de vidrio, 493 de cuerda o cabo, 15 encendedores, jeringuillas, más de 500 bastoncillos de los oídos y más de 2.100 trozos de poliespán.

Tras las tareas de recogida, clasificación y pesaje, la balanza reflejó un total de 104,5 kilos de residuos retirados de este enclave natural, «contribuyendo de manera significativa a su conservación y mejora ambiental», apuntaron al término de la actividad desde Afundación, en un comunicado.

Los niños también pusieron su grano de arena en la actividad. | FDV

Esta intervención es la cuarta actuación del voluntariado de Plancton en Cortegada desde el inicio del proyecto en el año 2020, todas desarrolladas en colaboración con el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. «La Obra Social de Abanca consolida así su compromiso continuado con la protección de este espacio natural de alto valor ecológico».

Diferentes tipos de residuos

Como en ediciones anteriores, la mayor parte de los residuos recogidos está directamente vinculada a las actividades socioeconómicas desarrolladas en el medio marino, especialmente al cultivo del mejillón en las bateas y a la actividad pesquera.

Junto a estos residuos, también se localizaron objetos ajenos al sector del mar, procedentes fundamentalmente de actividades de ocio en las playas y de la vida cotidiana en el continente, como encendedores o productos de limpieza de los oídos.

A pesar de ser un lugar protegido, muchos de estos residuos llegan a Cortegada, arrastrados por las corrientes, por lo que se trata de residuos arrojados al mar directamente por las personas, o depositados sobre la arena o en papeleras muy próximas al agua, o tirados por el inodoro.

Este tipo de actuaciones directas en el medio forma parte de un calendario más amplio de intervenciones que Afundación desarrolla a lo largo del litoral gallego durante buena parte del año.

El proyecto Plancton combina acciones de voluntariado ambiental, actividades formativas e iniciativas de divulgación con el fin de fomentar una mayor conciencia social sobre el impacto de la basura marina y la necesidad de preservar los recursos naturales para las generaciones futuras.

Todo esto en el marco del compromiso de Abanca y su Obra Social con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos). El programa Plancton continuará su actividad en las próximas semanas con nuevas jornadas de voluntariado en diferentes puntos del litoral gallego.

Entre ellas, ya está prevista una nueva intervención en el Parque Nacional, concretamente en el archipiélago de Ons, antes del inicio de la temporada estival.

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En O Salnés hay más organizaciones que organizan periódicamente limpiezas en las playas. Una de las más activas en los últimos años es Limpiarousa, que ha convocado limpiezas de forma reciente.