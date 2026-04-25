Autismo BATA estrena en Vilaxoán su huerto ecológico

La Asociación Autismo BATA ya cuenta en su centro educativo de Vilaxoán con «A Hortiña», un huerto ecológico concebido como recurso educativo, terapéutico y de inclusión para jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El proyecto se ha hecho realidad gracias a una iniciativa solidaria conjunta que unió deporte, música y compromiso social.

La financiación partió de la Gladiator Race de Pontevedra, patrocinada principalmente por Banco Mediolanum a través de su proyecto de acción social «Mediolanum Aproxima». Durante la prueba, cada participante donó un euro para impulsar la creación de un espacio de cultivo ecológico en las instalaciones de BATA. A esa aportación se sumó el apoyo del Orfeón Voces Graves de Arousa, que organizó un concierto solidario y tuvo un papel decisivo para completar los fondos necesarios.

La recaudación a través de la plataforma «Migranodearena» ascendió a 4.612 euros. Posteriormente, la Fundación Mediolanum en España duplicó esa cantidad, elevando la donación final a 9.224 euros. Esta aportación permitió ejecutar el proyecto en su totalidad.

«A Hortiña» incluye un invernadero, una zona de cultivo, un almacén para aperos y un sistema de riego. El nuevo espacio ya está operativo en el patio del centro educativo de Vilaxoán y se integrará en la actividad diaria del alumnado como herramienta para trabajar la autonomía, la capacitación, el bienestar y la inclusión social y laboral.

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Desde Autismo BATA destacan «la generosidad y la capacidad de movilización» de los Family Bankers de Banco Mediolanum implicados y de los integrantes del Orfeón Voces Graves de Arousa. La entidad subraya que su apoyo ha permitido transformar una campaña solidaria en un proyecto educativo con impacto real y duradero.