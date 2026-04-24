El Xantar de la Festa do Albariño busca ubicación temporal y podría celebrarse a cubierto

La reforma del pazo de Torrado también afecta a los jardines y aunque las obras marchan a buen ritmo, el Concello ve «muy difícil» que estén terminadas antes de tiempo, así que está buscando alternativas para el Xantar de la Festa do Albariño que desde hace muchos años se celebra en la zona del parque.

El concejal de Festexos, Tino Cordal, ya baraja dos alternativas y reconoce que existe la posibilidad de que, en esta ocasión, la comida de confraternidad no pueda celebrarse al aire libre y tenga que ser a cubierto.

No es fácil porque el emplazamiento debe reunir una serie de condiciones, empezando por un aforo suficiente para acoger a las 300 personas que, aproximadamente, asisten a la cita, y más allá de pabellones, no hay muchas opciones en el centro urbano.

El edil indica que el problema no solo es que el parque donde habitualmente se celebra esté despejado o no, pues seguramente se encuentre libre para la fecha, el domingo 2 de agosto.

El asunto es que es muy probable que la zona de recepción de los invitados por parte de las autoridades locales y donde se realiza la entrega y recogida de las invitaciones, que es dentro del pazo, siga en obras. Así las cosas, no les parece de recibo y prefieren ser previsores buscando posibles alternativas.

Cabe recordar que se trata de un momento relevante dentro de la Festa do Albariño, pues se desvela el nombre de los tres albariños ganadores del concurso, el germen de la fiesta. De hecho, aunque abundan las autoridades de todo tipo, hay una importa afluencia de bodegueros y viticultores de la DO Rías Baixas entre los comensales.

Aunque siempre se instala una carpa en prevención de que pueda llover, y también para proteger a los asistentes del sol, uno de sus atractivos es que se trata de una comida al aire libre y, de hecho, los entrantes siempre se ofrecen en la zona ajardinada de Torrado.

Cordal espera tomar pronto una decisión para un evento que también pone fin a esta Fiesta de Interés Turístico Nacional e Internacional y que atrae a miles de personas durante sus cinco días de celebración para degustar los vinos en A Calzada y disfrutar de las actividades paralelas, destacando los grandes conciertos.

Cabe recordar que ya están confirmadas las actuaciones de Mondra y la jornada de música urbana, el 31 julio, con ROA, Luar La L y La Pantera, en su única fecha en Galicia. De hecho, la venta de entradas se abre hoy, a las 16.00 horas, tanto online como presencial con 600 localidades en promoción, a 35 euros.

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La física será en A Calzada, en la oficina de turismo y hay importantes novedades que conviene conocer para no llevarse un chasco tras las largas locales que habitualmente se forman.