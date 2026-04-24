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Vilagarcía mejora su saneamiento con seis nuevas bombas sumergibles por 35.156 euros

La actuación busca evitar averías, colapsos y vertidos en la red

José María González, concejal de Obras.

José María González, concejal de Obras. / Cedida

Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía continúa con las labores de mantenimiento del saneamiento municipal con la adquisición de seis bombas centrífugas sumergibles destinadas a otras tantas estaciones de la red. Los nuevos equipos, adjudicados a la empresa Sulzer Pumps Wasterwater por 35.156 euros, sustituirán maquinaria obsoleta o con funcionamiento deficiente por desgaste o falta de potencia.

Las estaciones beneficiadas serán las de Composán, Rubiáns, Baixada a Pasos, Praza 2, Cachadiñas y Queixos. La actuación se enmarca en el mantenimiento periódico que realiza la administración local para garantizar «el correcto funcionamiento de un servicio básico» y prevenir averías que puedan provocar colapsos, afloramientos de aguas residuales o desbordamientos hacia ríos y mar. Además, el Concello subraya que esta intervención también contribuye a la protección del medio ambiente.

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