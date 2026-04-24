Vilagarcía mejora su saneamiento con seis nuevas bombas sumergibles por 35.156 euros

El Concello de Vilagarcía continúa con las labores de mantenimiento del saneamiento municipal con la adquisición de seis bombas centrífugas sumergibles destinadas a otras tantas estaciones de la red. Los nuevos equipos, adjudicados a la empresa Sulzer Pumps Wasterwater por 35.156 euros, sustituirán maquinaria obsoleta o con funcionamiento deficiente por desgaste o falta de potencia.

Las estaciones beneficiadas serán las de Composán, Rubiáns, Baixada a Pasos, Praza 2, Cachadiñas y Queixos. La actuación se enmarca en el mantenimiento periódico que realiza la administración local para garantizar «el correcto funcionamiento de un servicio básico» y prevenir averías que puedan provocar colapsos, afloramientos de aguas residuales o desbordamientos hacia ríos y mar. Además, el Concello subraya que esta intervención también contribuye a la protección del medio ambiente.