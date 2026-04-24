El PSOE de Ribadumia denuncia el abandono de la piscina municipal tras su colapso
Recuerdan que, desde enero, no se ha realizado ninguna actuación para solventar los daños que causaron las riadas del Umia
Fue en uno de los últimos desbordamientos del río Umia el pasado mes de enero cuando la piscina municipal de Ribadumia colapsó al elevar la “enchenta” el vaso de la infraestructura. Desde lo ocurrido han pasado tres meses, tres meses en los que el PSOE de Ribadumia considera que no se ha hecho absolutamente nada para solucionar la situación.
Es por ello que la formación que lidera Javier Mougán ha presentado una moción en la que se demandan explicaciones porque «una infraestructura municipal esencial lleva meses dañada y el gobierno no ha sido capaz ni de explicar que ha pasado y decidir que es lo que se va a hacer”.
Los socialistas insisten en que la piscina municipal, construida en uno de los puntos de ocio del Concello ha sufrido un colapso estructural que ha provocado el levantamiento del vaso y daños visibles en el entorno, lo que hace imposible su uso. A tan solo unas semanas de la temporada estival, «se desconoce cual es la intención del Concello y sobre le más que previsible cierre definitivo de la piscina, un servicio que utilizaban cientos de familias, campamentos de verano y entidades deportivas».
Mougán apunta que «la piscina llevaba años presentando señales evidentes de deterioro y falta de mantenimiento, y lo ocurrido este invierno solo se puede entender como «una consecuencia de no actuar a tiempo». Las únicas explicaciones que se recibieron fueron en el pleno de marzo, unas explicaciones que Mougán pone en duda y donde el regidor, David Castro explicó que« la piscina estaba llena en un 75% antes de producirse la elevación del vaso y los daños del perímetro, asegurando que las afirmaciones realizadas no se corresponden con la realidad observable de la instalación en los últimos años: la piscina estaba vacía siempre fuera de la temporada de uso. Los socialistas consideran preocupante que no exista planificación de cara al verano lo que muestra «una total falta de previsión del grupo de gobierno». n
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