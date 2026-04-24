La presencia de extranjeros en Arousa es inferior a la media gallega

El peso de la población extranjera sigue creciendo en O Salnés con respecto a la total, pero aún está por debajo del porcentaje medio de Galicia. Así lo desvela un informe publicado este viernes por el Instituto Galego de Estatística, según el cual el porcentaje de ciudadanos de otras nacionalidades que residen actualmente en algún concello arousano es del 4,76 por ciento, casi dos puntos menos que la media de Galicia, que era en el año 2025 del 6,43 por ciento.

La presencia de extranjeros disminuyó mucho en O Salnés -y en el conjunto de Galicia- durante los años que siguieron a la doble recesión económica que se inició a nivel mundial en 2008. Así, el porcentaje de ciudadanos de otros países con respecto al total de la población comarcal fue cayendo progresivamente hasta 2016, cuando rozó el 3,30 por ciento, para desde entonces ir creciendo de nuevo progresivamente, gracias a las mejores expectativas laborales, hasta el 4,76 por ciento de 2025.

Esta tendencia es similar en todos los municipios. En el de Vilagarcía, por ejemplo, se pasó del 4,44 por ciento que significaba la población extranjera en 2011 al 6,02 por ciento de 2025, que es el último año analizado por el IGE en el informe publicado este viernes.

En lo que respecta a municipios, la mayor presencia de extranjeros en el conjunto de O Salnés se da en Vilagarcía, donde hay numerosas posibilidades de empleo en el sector servicios. Así, en 2025 seis de cada diez empadronados en el Concello habían nacido fuera de España. El segundo ayuntamiento de la comarca con más extranjeros era O Grove, con un porcentaje del 5,74 por ciento con respecto al total.

En la otra cara de la moneda, donde menos se nota la población foránea es en A Illa (solo un 1,43 por ciento del total) y en Meis (un 2,18 por ciento). El informe del IGE evalúa otros aspectos, como los grupos de edad o el sexo de los emigrantes. En el caso concreto de Vilagarcía, es mayor la presencia de mujeres, que son un 6,40 por ciento del total de la población, que el de los hombres, que suponen el 5,60 por ciento.

Arousanos en el extranjero

También se ha incrementado la presencia de arousanos en el extranjero, aunque en este caso esto se debe en gran medida a las mayores facilidades para que los descendientes de emigrantes gallegos puedan acceder a la nacionalidad y vincularse a los municipios de procedencia de sus padres o abuelos. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística, la emigración de arousanos al extranjero se disparó el último año, superando por primera vez el umbral de las 20.000 personas.

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La diáspora aumentó progresivamente desde la doble crisis de 2008, alimentada tanto por jóvenes nacidos en O Salnés que salen fuera en busca de mejores condiciones laborales y profesionales, como por hijos o nietos de emigrantes arousanos, que en algún momento volvieron a Galicia y que, pasado un tiempo, por la razón que sea, decidieron hacer de nuevo las maletas y regresar a sus países de origen.