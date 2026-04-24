Crisis marisqueo
El pósito de Vilanova queda abocado a un ERTE al no generar ingresos económicos
Lino Díaz, patrón mayor: «No podemos tener tres personas trabajando en la lonja sin facturar un kilo de almeja en los últimos tres meses»
No corren buenos tiempos para la Cofradía de Vilanova. Los problemas que viene arrastrando a causa de las riadas han provocado que el pósito haya decidido impulsar un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (ERTE) entre sus trabajadores y no se descarta que se proceda a reducciones salariales, e incluso, despidos. Esta situación es reconocida por el patrón mayor del pósito, Lino Díaz, que apunta que «a nadie le gusta tener que mandar a la gente para su casa, pero la situación en la que nos encontramos es totalmente insostenible; no podemos tener a tres trabajadores en la lonja sin facturar un solo kilogramo de almeja durante tres meses».
Díaz apunta que la situación ha llegado «al punto de que no podemos mantener los salarios de los trabajadores, hemos aguantado hasta aquí, pero sin ingresos, no podemos seguir así». El responsable del pósito vilanovés lleva tiempo reclamando a la administración que debe habilitar ayudas específicas para las cofradías que viven exclusivamente del marisqueo, porque si no ocurre eso, tenemos muy complicada la supervivencia». Uno de los ejemplos que pone Díaz es que l pósito vilanovés recibe unos 4.000 euros en ayudas para salarios de sus trabajadores, una ayuda que califica de «insuficiente en esta situación, porque solo en salarios y seguros la cofradía se gasta 300.000 euros».
La vigilancia, con seis trabajadores, esta subvencionada al 70%, teniendo que hacerse cargo del resto el pósito, una situación que Díaz entiende que «es crítica para entidades como la nuestra y que nos condena a despedir gente en las próximas semanas».
Otra de las cuestiones que explica Lino Díaz es la situación en la que se encuentran los mariscadores a flote, un sector que se encuentra muy perjudicado con todo lo que se avecina.
«No sabemos que va a ser de nuestra vida, ya que nuestra cofradía es una de las peores y vamos a tener que estar un año parados porque no tenemos nada en los bancos marisqueros», explica. De hecho, los muestreos realizados por su asistencia técnica y por los biólogos de zona solo detectaron «un único ejemplar de almeja babosa y el libre marisqueo dudo que esté mucho mejor»..
A esta situación se suma que, a causa de un error en el ISM, los mariscadores a flote de Vilanova «hemos perdido toda la antigüedad, por lo que solo nos quedan dos meses de cese de actividad, una situación que tenemos que abordar con esta institución lo antes posible».
Lo que están viviendo los mariscadores a flote de Vilanova se lo trasladó el propio patrón mayor de Vilanova a la titular de la Consellería, Marta Villaverde, en dos reuniones con ella.
«Le dije que el marisqueo a flote está mucho más perjudicado que el de a pie, algo que avalan los informes y que no se va a facturar nada en los próximos meses», temiendo que esta situación lleve a un abandono importante del mar por parte de los mariscadores «porque tenemos que vivir».
Díaz insiste en que la preocupación por lo que se avecina en los próximos meses «es muy grande y no vemos una solución a corto o medio plazo que pueda evitar la debacle que vamos a sufrir en pósitos como el de Vilanova».
Reclaman «transparencia» en el caso de la secretaria
La asociación Mulleres Salgadas ha emitido un comunicado en el que muestra su preocupación por el despido de la secretaria de la Cofradía de Vilanova, reclamando transparencia. El colectivo muestra su preocupación por las informaciones sobre ese despido y señala que no le corresponde pronunciarse sobre un caso judicializado, pero en el que «es imprescindible garantizar procedimientos transparentes y con todas las garantías».
El colectivo también exige explicaciones claras sobre como se ha instruido el expediente contra la secretaria, que garantías procesales se aplicaron y bajo que criterios se tomó la decisión que pone fin a una relación laboral de más de treinta años, ejercida bajo diferentes patrones mayores.
Además, el colectivo de Mulleres Salgadas también insta a la Consellería do Mar y a la Xunta a ejercer su papel de control y supervisión, advirtiendo que las mujeres del sector no pueden «quedar desprotegidas ante situaciones de presunta opacidad institucional». De hecho, señalan que la «opacidad en las cofradías no tiene género y no puede seguir siendo invisibilizada». n
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