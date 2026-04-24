Oferta de empleo en Galicia: se buscan profesionales del marisqueo

La falta de relevo generacional, el descenso de productividad de las rías y otros muchos factores, internos y externos, provocan desde hace años una progresiva reducción de la actividad marisquera en las rías gallegas que lleva pareja la pérdida de puestos de trabajo.

Para tratar de revertir esta situación y regular el papel de los profesionales del sector, la Consellería do Mar lanza el nuevo baremo para la obtención del permiso de explotación para o marisqueo a pie, lo cual puede convertirse en una oportunidad laboral para muchos.

Se trata del Decreto 425/1993, do 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre ese permiso de explotación marisquera (Permex) se establecen las condiciones para ejercer la actividad tanto en las zonas marítimo-terrestres de libre marisqueo como en las autorizaciones o concesiones administrativas de las diferentes cofradías.

Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

El baremo para la valoración de las solicitudes para obtener el permiso de marisqueo a pie, de aplicación cuando el número de solicitantes supere al de las plazas ofertadas, concede 0,5 puntos a los solicitantes que sean demandantes empleo o de mejora de empleo debidamente acreditados durante un período mínimo de 6 meses.

Por su parte, se conceden 6,5 puntos a quienes acrediten actividades de formación y habilidades profesionales, siendo las actividades formativas «puntuadas de acuerdo con su temática».

Así las cosas, las relacionadas con la «gestión sostenible de los recursos marinos, ecosistemas y economía azul», así como con el marisqueo y la acuicultura, organización del sector, asociacionismo y legislación pesquera, marisquera y acuícola obtendrán hasta 3,25 puntos.

Las mariscadoras vuelven a faenar /

Mar aclara que las formación relacionada con el cooperativismo, el emprendimiento, gestión empresarial y turismo marinero «se puntuará como máximo con 0,75», mientras que la vinculada a comercialización, manipulación de productos pesqueros, seguridad alimentaria y prevención puede alcanzar 0,75 puntos.

También se valorará la formación ligada al liderazgo, trabajo en equipo, habilidades sociales, negociación, resolución de conflictos y responsabilidad social.

Ni que decir tiene que puntúan la disposición del graduado en ESO o equivalente, estar en posesión o haber sido titular de un permiso de explotación a pie y estar empadronado en un Concello del ámbito de las cofradías o entidades titulares del plan de gestión en el que esté prevista la incorporación.

El citado decreto, que deja sin efecto el baremo en vigor desde 2013, también reconoce la asistencia a actividades formativas de la Consellería do Mar u otras entidades o instituciones.