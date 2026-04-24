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Oportunidad laboral en las rías

Oferta de empleo en Galicia: se buscan profesionales del marisqueo

La Consellería do Mar establece las nuevas condiciones para conseguir el permiso de explotación marisquera, lo cual puede constituir una oportunidad laboral para muchos

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, en los bancos marisqueros de Vilanova.

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, en los bancos marisqueros de Vilanova. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Manuel Méndez

Arousa

La falta de relevo generacional, el descenso de productividad de las rías y otros muchos factores, internos y externos, provocan desde hace años una progresiva reducción de la actividad marisquera en las rías gallegas que lleva pareja la pérdida de puestos de trabajo.

Para tratar de revertir esta situación y regular el papel de los profesionales del sector, la Consellería do Mar lanza el nuevo baremo para la obtención del permiso de explotación para o marisqueo a pie, lo cual puede convertirse en una oportunidad laboral para muchos.

Se trata del Decreto 425/1993, do 17 de diciembre, por el que se refunde la normativa vigente sobre ese permiso de explotación marisquera (Permex) se establecen las condiciones para ejercer la actividad tanto en las zonas marítimo-terrestres de libre marisqueo como en las autorizaciones o concesiones administrativas de las diferentes cofradías.

El libre marisqueo vuelve a naufragar

El libre marisqueo vuelve a naufragar

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Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

El baremo para la valoración de las solicitudes para obtener el permiso de marisqueo a pie, de aplicación cuando el número de solicitantes supere al de las plazas ofertadas, concede 0,5 puntos a los solicitantes que sean demandantes empleo o de mejora de empleo debidamente acreditados durante un período mínimo de 6 meses.

Por su parte, se conceden 6,5 puntos a quienes acrediten actividades de formación y habilidades profesionales, siendo las actividades formativas «puntuadas de acuerdo con su temática».

Así las cosas, las relacionadas con la «gestión sostenible de los recursos marinos, ecosistemas y economía azul», así como con el marisqueo y la acuicultura, organización del sector, asociacionismo y legislación pesquera, marisquera y acuícola obtendrán hasta 3,25 puntos.

Las mariscadoras vuelven a faenar

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Las mariscadoras vuelven a faenar /

Mar aclara que las formación relacionada con el cooperativismo, el emprendimiento, gestión empresarial y turismo marinero «se puntuará como máximo con 0,75», mientras que la vinculada a comercialización, manipulación de productos pesqueros, seguridad alimentaria y prevención puede alcanzar 0,75 puntos.

También se valorará la formación ligada al liderazgo, trabajo en equipo, habilidades sociales, negociación, resolución de conflictos y responsabilidad social.

Ni que decir tiene que puntúan la disposición del graduado en ESO o equivalente, estar en posesión o haber sido titular de un permiso de explotación a pie y estar empadronado en un Concello del ámbito de las cofradías o entidades titulares del plan de gestión en el que esté prevista la incorporación.

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El citado decreto, que deja sin efecto el baremo en vigor desde 2013, también reconoce la asistencia a actividades formativas de la Consellería do Mar u otras entidades o instituciones.

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