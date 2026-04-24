Las obras de la EDAR de Niño do Corvo entran en su recta final
La actuación se espera que finalice en verano tras la visita de la presidenta de Acuaes, María Rosa Coba, en compañía del alcalde
Las obras de la nueva depuradora de Niño do Corvo, en A Illa de Arousa, que construye la sociedad estatal Acuaes para mejorar la calidad de las aguas de la ría, encaran su fase final después d euqe se iniciaran een el invierno de hace dos años. Está previsto que finalicen el próximo verano, momento en el que comenzará la fase de puesta en marcha, con una duración estimada de seis meses.
La presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo, y el alcalde, Luis Arosa, visitaron en la mañana de este viernes las obras de la nueva instalación de Niño do Corvo que permitirá al Ayuntamiento cumplir con la directiva europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas, evitando así posibles sanciones por parte de la Unión Europea.
Las obras, que se iniciaron el 7 de noviembre de 2024 con la firma del acta de replanteo, consisten en la construcción de una nueva depuradora que prestará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes, el doble de los que posee A Illa en estos momentos.
La actuación incluye además la conexión desde la EDAR con el tramo terrestre del actual emisario, la adaptación de colectores existentes hasta la nueva depuradora y la ejecución de una acometida eléctrica.
En la actualidad los trabajos se centran en los edificios de pretratamiento y de control, y en el colector de salida. Ya ha finalizado la obra civil correspondiente a los reactores biológicos, la arqueta de reparto, la salida del biológico, el depósito de fangos, los vasos del pretratamiento y los decantadores secundarios. Asimismo, se han tramitado las compras de los principales equipos de la planta.
En cuanto a las infraestructuras eléctricas, se ha completado el soterramiento de la línea existente y la ejecución de un nuevo centro de seccionamiento, instalaciones ya en servicio.
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