O Grove sufre actos vandálicos en los aseos de sus playas
Cacabelos carga contra los que no respetan los bienes públicos tras encontrar destrozado el baño de As Pipas
Puerta reventada, madera arrancada e interior lleno de grafitis. Así se han encontrado los operarios municipales de O Grove el baño público situado entre las playas de As Pipas y Area de Reboredo, una infraestructura que ahora deberá reparar el Concello lo antes posible para que pueda estar disponible de cara al verano.
Lo ocurrido provocó que el alcalde de OGrove, José Antonio Cacabelos, cargase públicamente contra el vandalismo que sufren muchos elementos municipales que «pagamos todos y que se pueden considerar auténticos atentados a bienes públicos».
El regidor no elude la cuestión del estado de algunas pasarelas o elementos públicos que se encuentran en el entorno de las playas, pero recuerda que «estamos tratando de sacar adelante obras de mantenimiento de las mismas, aprovechando el remanente de 700.000 euros del que disponemos». Sin embargo, quiere dejar claro que «muchos de los deterioros que sufren estos bienes públicos son puro vandalismo, sin simplemente provocados por el puro acto vandálico de romper y destrozar sin un motivo claro».
Para Cacabelos lo ocurrido con este aseo de As Pipas es un ejemplo claro de lo que ocurre. «Es lamentable que se trate así un bien que es de todos» y se espera que «ahora se nos pida la reparación inmediata del mismo, por eso creo que hay que hace runa reflexión sobre lo que está ocurriendo ya que el de As Pipas no es el primer baño que sufre esta situación, al haber sucedido también en Raeiros y en Area Grande».
Cacabelos insiste en que todo esto «es dinero público y el coste de la reparación van a ser unos cuantos miles de euros», recordando que los materiales no se han desgastado por el tiempo de uso, sino por la decisión de algunos individuos de decidir destrozar un bien de todos sin ningún motivo que lo justifique. El regidor espera que se pueda identificar a los causantes para que paguen por los daños causados. n
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