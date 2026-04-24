Muere Rosina Abellás, colaboradora de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda

Rosina María Abellás Álvarez, que trabajó en los gabinetes de la Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia desde 2009, murió a última hora del jueves a los 57 años de edad, a consecuencia de un cáncer que le diagnosticaron hace más de una década. Está siendo velada en el tanatorio de Rubiáns, y los funerales son este sábado.

Rosina Abellás nació en Tui, pero estuvo vinculada a Vilagarcía de Arousa desde la infancia. Estudió Empresariales en la Universidade de Santiago de Compostela, y su carrera profesional estaría ligada casi siempre a la administración pública gallega.

Trabajó en el Instituto Galego da Vivenda e o Solo y, durante el gobierno bipartito de la Xunta, estuvo en el departamento de Turismo. En 2009, el entonces nuevo presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, la fichó para el gabinete de Presidencia, donde continuaría hasta la actualidad.

Tanto el ahora presidente del Partido Popular nacional, como el presidente autonómico, Alfonso Rueda, tuvieron este viernes palabras de recuerdo y cariño hacia Rosina Abellás. Rueda publicó una fotografía suya con la vilagarciana, tomada durante su investidura, en el año 2024.

Ambos mandatarios destacaron de Rosina Abellás su capacidad de trabajo y su lealtad.

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La misa de funeral es este sábado, a las 12.45 horas, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, y posteriormente el entierro será en el Cementerio General de Rubiáns.