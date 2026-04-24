Tribunales
Juzgan a un arousano al que le intervinieron una quincena de armas
El fiscal pide 11 años de prisión para un vilagarciano que tenía un arsenal en casa
A.M.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo jueves una audiencia preliminar contra un vilagarciano al que se le intervino un arsenal en su casa, compuesto de ocho armas cortas, seis revólveres, una carabina, una pistola, unos 4.600 cartuchos, elementos de recarga y limpieza de las armas y hasta un kilo de pólvora.
El fiscal pide 11 años de cárcel para el arousano: siete por el presunto delito de depósito de explosivos, y otros cuatro por otros tres presuntos delitos, de tenencia y depósito de armas, y de depósito y fabricación de municiones.
El investigado, con antecedentes penales ya cancelados, habría comprado de forma ilegal buena parte de las armas y cartuchos que tenía en casa a través de una página web de coleccionistas, entre los años 2013 y 2021. Se da la circunstancia de que el acusado carece de licencia de armas ni autorización de armero o corredor de armas.
La intervención policial que permitió descubrir el arsenal se produjo en su domicilio, en Vilagarcía de Arousa, a mediados de junio de 2022. Buena parte de las armas estaban en perfecto estado de uso y en posición de disparo. Otras habían sido rehabilitadas o eran susceptibles de serlo.
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