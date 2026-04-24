La CIG alerta de una «pandemia de precariedad y pobreza laboral»

El sindicato CIG se manifestará en Vilagarcía el 1 de mayo y anima a los ciudadanos a sumarse a la marcha, que saldrá a las 11.30 horas desde la Casa do Mar. «La movilización ahora es muy importante porque parece que estamos entrando en otra pandemia, esta vez de precariedad y pobreza laboral», indicaron Mar Vila y Anxo Lúa, en la presentación de los actos del Primero de Mayo, este viernes en la sede sindical.

La central nacionalista ha escogido para este año el lema, «Contra o imperialismo, paz e soberanía», y ha recordado que el 1 de mayo, «no es una fecha para celebrar, sino para defender y conquistar derechos».

Sobre esto, los sindicalistas alertaron de una creciente precarización laboral, hasta el extremo de que, «ya hay personas que necesitan más de un empleo para sobrevivir». Una situación que tiene consecuencias graves sobre la salud de las personas y que, además, las maniata a la hora de defender sus derechos laborales.

Mar Vila y Anxo Lúa advirtieron de que los trabajadores se están viendo muy castigados por el contexto bélico mundial, que se ha traducido en fuertes subidas de precio de los combustibles o los alimentos. Por ello, la CIG urge al Gobierno central, «un plan de choque contra la carestía de la vida», que incluya topar los precios de los carburantes y de los alimentos básicos según la renta; o que el Salario Mínimo Interprofesional sea el 60 por ciento del salario medio español.

Para la CIG, este Primero de Mayo se verá marcado también por el debate sobre la productividad abierto por la Xunta de Galicia, que considera que existen unas tasas demasiado elevadas de absentismo laboral. Para el sindicato, estos postulados son erróneos.

Anxo Lúa apunta que el número de trabajadores de más de 55 años ha aumentado en 10 puntos, y que en consecuencia es normal que haya más bajas por enfermedad. Pero, además, señaló que estas bajas en Galicia son más prolongadas que en el resto del Estado, no por culpa de los trabajadores, sino «porque el sistema sanitario está atascado», con esperas de varios meses para una consulta con un especialista o una operación quirúrgica.

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En clave local, Mar Vila también denunció que el volumen de contrataciones a través de empresas de trabajo temporal ha aumentado un 30 por ciento en O Salnés.