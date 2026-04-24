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Convocatoria

Cambados reformula el Premio Ramón Cabanillas y lo abre a las candidaturas

Es la primera edición del Concello en solitario

El concejal de Cultura de Cambados, Liso González.

El concejal de Cultura de Cambados, Liso González. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

El Premio Ramón Cabanillas ha dado un giro en esta convocatoria, la primera en solitario del Concello de Cambados tras la salida de los libreros. Acaba de convocarlo y la novedad más destacada es la posibilidad de presentar candidaturas y su apertura a personalidades y colectivos no solo vinculados de algún modo al literato, pero sí deben tener relación con su ideario, es decir, con la reivindicación y protección de la lengua gallega en la gestión cultural, la investigación, la industria...

Así, según explica el concejal de Cultura, Liso González, tienen cabida todo tipo de agentes. Las candidaturas deben estar justificadas y pueden presentarse en los dos próximos meses. El premio es una pieza artística y un objeto conmemorativo. Las bases pueden encontrarse en el BOP de ayer y en la sede electrónica del Concello de Cambados.

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