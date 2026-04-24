Cambados reformula el Premio Ramón Cabanillas y lo abre a las candidaturas

El Premio Ramón Cabanillas ha dado un giro en esta convocatoria, la primera en solitario del Concello de Cambados tras la salida de los libreros. Acaba de convocarlo y la novedad más destacada es la posibilidad de presentar candidaturas y su apertura a personalidades y colectivos no solo vinculados de algún modo al literato, pero sí deben tener relación con su ideario, es decir, con la reivindicación y protección de la lengua gallega en la gestión cultural, la investigación, la industria...

Así, según explica el concejal de Cultura, Liso González, tienen cabida todo tipo de agentes. Las candidaturas deben estar justificadas y pueden presentarse en los dos próximos meses. El premio es una pieza artística y un objeto conmemorativo. Las bases pueden encontrarse en el BOP de ayer y en la sede electrónica del Concello de Cambados.