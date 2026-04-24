Cambados asegura el suministro de vieira gallega hasta mayo a través de Cangas

La empresa de la vieira de la cofradía de Cambados extenderá hasta mayo la compra de recurso a Cangas. Esta es su intención si no hay problemas de biotoxinas o se produce el desove que obliguen a interrumpir la campaña.

Actualmente, la única vieira gallega existente en el mercado en fresco es esta, que se extrae en la ría de Vigo y se eviscera en Porto de Cambados. De hecho, sus responsables destacaron ayer la situación ante posibles confusiones, recordando que el recurso va etiquetado y envasado individualmente y que además de sus logos llevan el de PescadeRías de la Xunta.

Gracias a la apertura en Cangas, la firma del pósito cambadés puede recuperar un poco el aliento económico en un año malo para la vieira gallega, pues en la ría de Arousa, su primera opción para la extracción, solo se pudo trabajar un puñado de días.

En total, ya van unas 20 toneladas de producto puesto en el mercado y según el gerente, Javier Milleiro, el objetivo es poder seguir trabajando «un par de semanas más, parte del mes de mayo, si las condiciones siguen como hasta el momento y no aparecen toxinas o desoves, pues entendemos que en cualquier momento pueden producirse debido a la época en la que nos encontramos y los cambios de temperatura en el agua», detalla.

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Al respecto de posibles confusiones, el gerente arousano también pide al consumidor que se fije en el etiquetado para consumir un producto con todas las garantías pues, cabe recordar que la evisceración de este molusco es una obligación legal. Como ya había avanzado FARO, la Cofradía cambadesa tenía la esperanza de que la situación de las toxinas bajase en alguna de las rías gallegas para comprarle producto, como ya ha hecho en otras ocasiones, y poder dar estabilidad financiera a esta empresa fundada hace más de una década con el fin de controlar todo el proceso de preparación y venta y que esto repercutiera en un mayor beneficio económico para la flota de la vieira, pues Cambados tiene una de las más importantes, siendo un producto emblemático, como en Ferrol, donde la extracción sigue cerrada, así que cuenta con el producto vendido por Portos de Cambados en promociones de la vieira gallega que, para el resto del año se ofrece ultracongelada.