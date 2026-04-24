La Biblioteca Rosalía de Castro triplica usuarios y dispara su actividad en dos años

La Biblioteca Rosalía de Castro ha experimentado un notable impulso desde su traslado a la nueva sede de la rúa Castelao, hasta el punto de triplicar el número de altas y aumentar un 30% los préstamos en apenas dos años. Coincidiendo con la conmemoración del Día del Libro, el balance realizado por el Concello confirma un crecimiento sostenido tanto en usuarios como en actividad, consolidando al centro como un referente cultural en la comarca de O Salnés.

El incremento de socios es uno de los indicadores más evidentes de esta evolución. En 2023, último ejercicio completo en la antigua sede, se registraron 562 nuevas altas. La cifra prácticamente se duplicó en 2024, primer año en las nuevas instalaciones, con 1.068 usuarios inscritos, mientras que en 2025 se mantuvo en niveles elevados con 822 nuevos carnés, de los que 276 corresponden a público infantil y 546 a adultos. «La biblioteca no solo ha fidelizado a los vecinos, sino que también ha captado usuarios de otros municipios», destacan fuentes municipales, subrayando la creciente afluencia de personas que acuden a estudiar, consultar o utilizar el servicio de préstamo.

Otro dato que refleja el dinamismo del servicio es el número de prestatarios activos, es decir, aquellos que han utilizado el préstamo al menos una vez durante el año. Este indicador también ha seguido una progresión ascendente, pasando de 1.650 usuarios en 2023 a 2.126 en 2024 y alcanzando los 2.295 en 2025.

En paralelo, los préstamos a domicilio han experimentado un incremento significativo. De los 15.695 registrados en la antigua ubicación se pasó a 19.596 en el primer año en Castelao, hasta alcanzar los 23.753 en el segundo ejercicio, lo que supone un aumento del 30% respecto a 2023 y del 18% en relación a 2024. Del total del último año, 8.820 préstamos corresponden a la sección infantil y 14.932 a la de adultos, lo que evidencia una amplia base de usuarios de todas las edades.

Son cerca de 55.000 documentos los que tiene en archivo la biblioteca. / Iñaki Abella

El crecimiento de la demanda ha ido acompañado de una decidida política de actualización y diversificación del fondo bibliográfico. La incorporación de nuevos ejemplares se ha duplicado desde 2023, pasando de 567 adquisiciones a 1.005 en 2024 y a 1.343 en 2025, combinando compras y donaciones. «Se ha reforzado especialmente la presencia de novela negra y de misterio, literatura juvenil y álbum ilustrado», explican desde la dirección, que también atiende las sugerencias del público para adaptar la oferta a sus preferencias.

Además de incorporar novedades editoriales, el centro desarrolla un proceso continuo de expurgo para retirar materiales obsoletos o en dsuso, garantizando así un fondo vivo y actualizado. Aunque el volumen total se mantiene estable en torno a los 55.000 documentos —entre libros, material audiovisual, sonoro y gráfico—, la calidad y pertinencia de la colección ha mejorado de forma notable.

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Este avance global responde a la apuesta del Concello de Vilagarcía de Arousa por dotar a la ciudad de infraestructuras culturales modernas. La nueva biblioteca, que supuso una inversión superior a los dos millones de euros, se ha convertido en un espacio de referencia no solo para la lectura, sino también para la dinamización cultural, con actividades de animación lectora y propuestas abiertas a toda la ciudadanía. «El modelo funciona y confirma que la cultura sigue siendo un motor de cohesión y desarrollo», concluyen desde el gobierno local.