Policía Local y hosteleros de Vilanova muestran su cara más solidaria y velan por los peregrinos

La Variante Espiritual ha convertido Vilanova en un crisol de nacionalidades, con cientos de personas recorriéndola para llegar a Compostela con la experiencia acumulada de haber podido navegar por la ría de Arousa. Esa experiencia también suma el hecho de que se trata de una camino seguro en el que en raras ocasiones sucede una incidencia y, cuando esta ocurre, siempre hay personas dispuestas a solucionarla.

Eso es lo que ocurrió en el día de ayer, en el que hosteleros, navieras y Policía Local se aliaron para localizar a un peregrino que había perdido su cartera con 200 euros, dólares americanos y canadienses , además de con toda la documentación. La historia arranca en la noche del pasado jueves, cuando un grupo de australianos estaba cenando en un establecimiento hostelero de Vilanova tras haber llegado al municipio a través de la Variante Espiritual. Después de pagar y abandonar el establecimiento, uno de los camareros se percató de que uno de los peregrinos se había dejado la cartera, pero cuando salió a buscarlo no lo encontró.

Fue por eso que el dueño del establecimiento decidió alertar a la Guardia Civil para que se hiciese cargo de una cartera que contenía mucha documentación de lo que parecía ser un ciudadano australiano. Pese a las pesquisas realizadas por los agentes, no pudieron dar con el individuo por lo que, a las ocho de la mañana, recurrieron a la Policía Local de Vilanova que iniciaba su turno.

Dada la nacionalidad de la persona que había perdido la cartera, los agentes sospecharon que podría hallarse en un albergue o subirse a uno de los barcos que realizan la Traslatio, por lo que comenzaron a buscar en estos establecimientos y empresas. Fue en una de las navieras en las que encontraron la solución para entregarle la cartera al australiano, ya que su nombre figuraba en el listado de pasajeros.

Antes de las 9.00 horas, cuando estaba previsto el embarque de los australianos, dos agentes de la Policía Local se acercaron hasta la Estación Marítima buscando al propietario de la cartera que, emocionado, no supo como agradecer a los agentes de la Policía Local de Vilanova su diligencia.

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Lo ocurrido en el día de ayer en Vilanova es solo una de las muchas anécdotas que está dejando el paso de la Variante Espiritual por el municipio. De hecho, reconocían ayer desde la policía local de Vilanova, son muchos los peregrinos que se acercan a la jefatura del cuerpo para preguntar sobre el municipio, pero también para que les sellen las compostelanas como prueba de que han pasado por Vilanova. Esta última de las acciones es habitual cuando los peregrinos tienen que salir en el barco de primera hora de la mañana, cuando la oficina de turismo todavía no ha abierto sus puertas. Por la jefatura para ello pasan peregrinos de todas las nacionalidades, recurriendo incluso a señas para poder comunicarse cuando el inglés ya no alcanza para ello.