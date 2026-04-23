Vilagarcía apoya al comercio con una edición especial de bonos «Son da Casa»

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa lanzará durante el mes de mayo una campaña extraordinaria de bonos «Son da Casa», con el objetivo de estimular el consumo en los comercios y la hostelería locales, y ayudar de este modo al sector a recuperarse tras la baja facturación del invierno.

Para fomentar el consumo aprovechando el cambio de estación, se emitirán 1.875 bonos, que podrán adquirirse y canjearse entre el 1 y el 31 de mayo (ambos inclusive). El sistema y los precios son los mismos que en ediciones anteriores: cada bono cuesta 20 euros y permite realizar compras por un importe de hasta 30 euros en los establecimientos participantes gracias a la subvención municipal de 10 euros.

Los consumidores podrán adquirir los bonos a través de la plataforma tiket.vilagarcia.gal, cumpliendo las condiciones habituales: ser mayor de edad y adquirir un máximo de dos bonos por persona. También habrá una venta presencial el sábado 9 de mayo, a partir de las 11.00 horas, en la plaza de Galicia, para la que se reservarán 200 unidades.

El alcalde, Alberto Varela, presentó la campaña este jueves, junto a la presidenta de la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta, Rocío Louzán, y el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou. «Con este acto queremos destacar la importancia que tienen el comercio y la hostelería en la economía de Vilagarcía, y el apoyo del Ayuntamiento a un sector que, a través de su asociación, destaca por su dinamismo y su disposición a colaborar en asuntos que benefician a la ciudad», explicó Varela.

Por su parte, Louzán agradeció al Ayuntamiento «por contar siempre con nosotros y por tener en cuenta nuestras peticiones, como esta, que llega tras un invierno muy duro, con apenas ventas, porque con lo que llovió en enero y febrero, la gente prácticamente no compró nada».

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Las campañas de los bonos «Son da Casa» han sido siempre un éxito, con un enorme retorno económico en la ciudad, que Carou cifró en más de 125.000 euros en las Navidades. En esta ocasión, el retorno será menor, puesto que al tratarse de una campaña extraordinaria, y no prevista inicialmente, solo saldrán a la venta la mitad de los bonos. Eso sí, la campaña volverá a funcionar para las próximas fiestas navideñas.