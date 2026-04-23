Saudarte inaugura nueva edición en Cambados
«Saudarte» acaba de cumplir 28 años con la inauguración de una nueva edición que podrá verse en la Casa da Calzada hasta el 20 de mayo. La acción de la Fundación Galega contra o Narcotráfico para sensibilizar y promover hábitos de vida saludables cuenta esta vez con 25 obras de 21 artistas noveles de la academia de pintura José Ramón Costa y el IES Asorey. El Concello de Cambados colabora con la iniciativa.
En concreto, se podrá ver creaciones de Adela Álvarez Gómez, Andrés García Santos, Blanca Núñez, Candela Serantes Vieites, Elisa Leiro Núñez, Emma Vázquez Núñez, Eulalia P. B., Helena Padín Pérez, Iván Álvarez Pérez, Laura Carballa Fernández, Lucas Martínez Noya, María Muñoz Domínguez, Mateo Martínez Noya, Nuno Correa Charlín, Rosa Abal Nogueira, Rosa Costa Martínez, Tamara Dominguez Fontenla, Tere Diz Rivas, Tere Serto Pazos, Uxía Chantada y Uxía Mascato Millán.
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