Preocupación en Arousa: nueva oleada de vertidos impropios en los contenedores y vertederos descontrolados

Ahora son Valga, Catoira, O Grove, pero antes fueron Vilagarcía y prácticamente todos los municipios de la comarca. Unos y otros llevan mucho tiempo haciendo llamamientos al civismo y el sentido común cuando denuncian la proliferación de vertidos de impropios en sus contenedores y la proliferación de vertederos ilegales en sus calles y montes.

Una petición de colaboración y responsabilidad que llega acompañada de la amenaza de fuertes sanciones para quienes tiran su basura, los escombros de obra y todo tipo de voluminosos en cualquier parte, sin respetar las normas establecidas y, a veces, atentando contra el medio ambiente y la salud pública.

Escombros de obra dentro de un contenedor de orgánicos, en O Grove. / FdV

Hoy mismo el alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, ha tenido que posicionarse en este sentido porque «llevamos un tiempo detectando en San Vicente do Mar, Balea, el entorno del centro vacacional de A Lanzada y otros puntos del pueblo el depósito de impropios en los contenedores de basura, ya sean escombros de obra u otros residuos, así como la acumulación en la calle de electrodomésticos y todo tipo de enseres».

Situación que «genera un problema muy serio para el conjunto de los vecinos, el medio ambiente e incluso las arcas municipales, ya que tirar escombros de obra dentro de un contenedor de residuos orgánicos, por ejemplo, puede causar serias y costosas averías en el camión de recogida».

Uno de los puntos de vertido detectados en O Grove. / FdV

Es por ello que el alcalde vuelve a recordar que «en O Grove disponemos de un punto limpio que está abierto incluso los sábados y en el que se recogen de forma gratuita todos esos residuos que algunos tiran en los contenedores o fuera de ellos».

Y al mismo tiempo esgrime que a quienes usan su coche, furgoneta o camión para trasladar los residuos a esos puntos «no les cuesta nada acercarse al punto limpio y dejarlos allí».

E incluso tienen la posibilidad de utilizar el servicio municipal, también gratuito, de recogida de voluminosos a domicilio, «que funciona todos los miércoles y al que es posible acceder con solo una llamada».

Dicho lo cual, Cacabelos dice haber encargado ya a la Policía Local una investigación en profundidad para tratar de dar con los autores de estos vertidos ilegales y proceder a sancionarlos de forma contundente y ejemplarizante.

Unos autores que, en el caso de los escombros de obra, puede resultar relativamente sencillo localizar, ya que se trataría de autónomos, trabajadores de la construcción y/o vecinos particulares que están realizando obras y a los que ya se sigue la pista.

De ahí que aproveche este llamamiento al civismo y «la educación» para pedir también la colaboración ciudadana a la hora de denunciar a quienes observen protagonizando estas conductas ilegales.

Anuncio de recogida de voluminosos en Valga. / FdV

«Es algo que no podemos permitir y nos perjudica a todos, de ahí que todos debamos poner de nuestra parte para acabar con estas conductas», reflexiona el primer edil.

Un mensaje que coincide en el tiempo con el lanzado, una vez más, desde el Concello de Catoira, tras haber detectado nuevamente «un uso incorrecto de los contenedores de basura», en los que están apareciendo desde restos de poda y de obras hasta muebles, electrodomésticos e incluso neumáticos, «entre otros materiales que non debe ir ahí y cuya presencia dificulta los trabajos de recogida».

A modo de ejemplo, el ejecutivo vikingo esgrime que «el camión tiene una capacidad de 4.000 kilos, pero al cargar residuos impropios que no se pueden prensar, el servicio se ve obligado a dar la ruta por finalizada con apenas 1.500 kilos».

Escombros de obra tirados en O Grove. / FdV

Además, depositar en los contenedores restos que no corresponden «hace que aumente el canon de Sogama, afectándonos a todos», esgrimen desde el gobierno del nacionalista Xoán Castaño, donde vuelven a apelar a la colaboración ciudadana y animan a los catoirenses a gestionar sus residuos «de forma responsable».

En relación con todo esto, desde el Concello de Valga, que en repetidas ocasiones denunció y condenó el vertido de impropios en sus contenedores, comunican que la próxima cita para la recogida de voluminosos es el martes que viene, y que todos los vecinos interesados deben comunicarlo entre hoy y mañana a través de los teléfonos 986 559 456, 699 149 784 o 609 469 709.

Se recogen muebles, colchones, madera, chatarra, electrodomésticos y, en general, «todo tipo de residuos de origen doméstico cuyo gran volumen dificulta su traslado».

El punto limpio de O Grove. / M. Méndez

Pero no residuos peligrosos que pueden contaminar los demás objetos e impedir su reciclaje, como botes de pintura, aerosoles, tinta de impresoras o pilas, dado que estos deben llevarse directamente al punto limpio, «donde también se recogen gratis».

Por cierto, como sucede en O Grove, en Valga tampoco se recogen puerta a puerta escombros de obra, sanitarios de cerámica o similares, «que deben llevarse al punto limpio».

En el gobierno de José María Bello Maneiro hacen hincapié en que «el vaciado de viviendas, pisos u otros inmuebles tampoco está incluido en la recogida puerta a puerta, ya que impide atender el resto de avisos», de ahí que los propietarios también debas recurrir en estos casos al punto limpio de la localidad.