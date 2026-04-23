Municipal
El PP alerta del peligro de varios juegos en los parques infantiles
Ana Granja presenta una moción para que el Ayuntamiento arregle los desperfectos
A.M.
El Partido Popular de Vilagarcía ha exigido al grupo municipal un plan urgente de reparación y limpieza de los parques infantiles. La formación que dirige Ana Granja ha denunciado a través de un comunicado la presencia de clavos oxidados a la vista, maderas rotas y falta de higiene en parques como los de Santa Ana (en la urbanización de A Xunqueira), San Juan de Bamio o Matosinhos.
Por ello, la portavoz «popular» ha señalado que, «si el Concello no cuida los parques, las familias dejan de usarlos y los barrios pequeños pierden vida y alegría».
El PP ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno municipal, en la que reclama un plan de arreglo y mantenimiento de las áreas de juego de los parques infantiles, y que se precinten los juegos que puedan suponer un riesgo para los niños. Ana Granja apunta que están igualmente en mal estado los parques de Fontecarmoa, Invisa, Dona Concha y Cea. En el caso de Matosinhos, según el PP, el suelo está lleno de excrementos de perros, «que niños y familias tienen que ir esquivando».
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