El PP alerta del peligro de varios juegos en los parques infantiles

El Partido Popular de Vilagarcía ha exigido al grupo municipal un plan urgente de reparación y limpieza de los parques infantiles. La formación que dirige Ana Granja ha denunciado a través de un comunicado la presencia de clavos oxidados a la vista, maderas rotas y falta de higiene en parques como los de Santa Ana (en la urbanización de A Xunqueira), San Juan de Bamio o Matosinhos.

Por ello, la portavoz «popular» ha señalado que, «si el Concello no cuida los parques, las familias dejan de usarlos y los barrios pequeños pierden vida y alegría».

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El PP ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno municipal, en la que reclama un plan de arreglo y mantenimiento de las áreas de juego de los parques infantiles, y que se precinten los juegos que puedan suponer un riesgo para los niños. Ana Granja apunta que están igualmente en mal estado los parques de Fontecarmoa, Invisa, Dona Concha y Cea. En el caso de Matosinhos, según el PP, el suelo está lleno de excrementos de perros, «que niños y familias tienen que ir esquivando».