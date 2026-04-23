O Grove organiza un taller familiar para recuperar la tradición de los maios
El plazo para inscribirse abre mañana y se cierra el miércoles
El Concello de O Grove organiza un taller para la elaboración de maios en familia. Tendrá lugar el 30 de abril, de 17.30 a 19.30 horas, en la Casa de Cultura Manuel Lueiro Rey. Es necesario inscribirse previamente en la biblioteca y el plazo expira el miércoles, a las 13.30 horas. Hay que aportar los nombres de los niños y los adultos.
El objetivo de esta «experiencia creativa participativa e intergeneracional es recuperar esta preciosa tradición y poner esto en valor, así como la cultura popular». Se desarrollará en varias partes, empezando con una bienvenida e introducción a la historia, simbología y leyendas vinculadas a la Festa dos Maios mediante la proyección de imágenes inspiradoras. Después cada grupo podrá elaborar un maio familiar y un detalle artesanal personalizado para llevarse a casa, como un llavero, colgantes, marcapáginas...
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