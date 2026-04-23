Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Kitchen RajoyExtradicción exprofesor violadorBarça-CeltaNominado mejor docente suspende oposiciónForo Turismo de Vigo
instagramlinkedin

Herido un motorista en una colisión con una furgoneta en Cambados

El vecino de Cambados de 45 años de edad fue trasladado al Hospital do Salnés

Atención al herido en el accidente ocurrido en Cambados.

Atención al herido en el accidente ocurrido en Cambados.

Lucía Romero

Cambados

El conductor de un ciclomotor resultó herido hoy en una colisión con una furgoneta de reparto ocurrida en Cambados.

El accidente tuvo lugar pasadas las doce del mediodía y la víctima responde a las iniciales de E.V.G., tiene 45 años y es vecino de Cambados.

Según los servicios de emergencias, fue evacuado al Hospital do Salnés y se quejaba de dolor cervical, torácico y lumbar.

Noticias relacionadas

Los vehículos implicados en el accidente de Cambados.

Los vehículos implicados en el accidente de Cambados. / FdV

El accidente se produjo en Corvillón, a la altura de Cortiñas, y en el dispositivo intervinieron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061, la Policía Local de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents