Herido un motorista en una colisión con una furgoneta en Cambados
El vecino de Cambados de 45 años de edad fue trasladado al Hospital do Salnés
Cambados
El conductor de un ciclomotor resultó herido hoy en una colisión con una furgoneta de reparto ocurrida en Cambados.
El accidente tuvo lugar pasadas las doce del mediodía y la víctima responde a las iniciales de E.V.G., tiene 45 años y es vecino de Cambados.
Según los servicios de emergencias, fue evacuado al Hospital do Salnés y se quejaba de dolor cervical, torácico y lumbar.
El accidente se produjo en Corvillón, a la altura de Cortiñas, y en el dispositivo intervinieron el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, la ambulancia del 061, la Policía Local de Cambados y la Guardia Civil de Tráfico.
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