Herido muy grave un motorista en Vilanova

La PO-307 ha sido el escenario de un grave accidente de tráfico en la mañana de este jueves. En el siniestro han estado implicados un coche y una motocicleta de gran cilindrada, un siniestro que deja al conductor de este último vehículo en estado muy grave. Los hechos han ocurrido al filo del mediodía, cuando la motocicleta ha impactado contra el lateral del coche por motivos que están investigando los agentes de Tráfico que se encuentran en la zona. A consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta, un joven vecino de Vilanova, ha salido despedido varios metros.

Varios testigos del accidente han alertado al 112, que ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Médicas, Protección Civil y Policía Local de Vilanova. El herido fue atendido en un primer momento por una ambulancia asistencial, pero se requirió una medicalizada en la que ha sido trasladado al Hospital Montecelo de Pontevedra debido a su gravedad.

Noticias relacionadas

La carretera permanece cortada a la altura del supermercado que se encuentra en ese lugar mientras no se procede a la retirada de los vehículos implicados en el siniestro, siendo desviado el tráfico por viales secundarios.