Ocio en el municipio vikingo
Harpazul propone un karaoke inspirado en «Just Dance»
El complejo de ocio de Catoira aspira a «revolucionar» sus noches
El complejo de ocio Harpazul, en Catoira, amplía su programación con un formato innovador que combina canto, espectáculo, movimiento y competición, el cual se suma a sus noches de bingo y sus jornadas gastronómicas.
Bajo dirección de Roi Casal, Harpazul apuesta por «propuestas diferentes, dinámicas y con identidad propia», de ahí el lanzamiento, el 2 de mayo a las 21.30 horas, de este evento que busca sorprender al público y ofrecer una experiencia distinta a lo habitual.
Un karaoke competitivo en el que el espectáculo va más allá de cantar y en el que una de las fases está inspirada en el universo de «Just Dance».
La iniciativa nace con la intención de «dar una vuelta al karaoke tradicional» y transformarlo en un evento mucho más participativo, visual y divertido. En este nuevo formato, las actuaciones no se limitarán únicamente a la interpretación vocal, sino que también entrarán en juego la actitud, la presencia escénica, la capacidad de conectar con el público y el desarrollo de distintas dinámicas a lo largo de la noche.
Entre esas dinámicas se incluirá una fase con referencias a «Just Dance», diseñada para introducir el movimiento, la coreografía y la puesta en escena como parte esencial de la experiencia. De este modo, el evento combina diferentes pruebas y momentos dentro del propio karaoke, incorporando una vertiente competitiva que aportará mayor emoción.
Harpazul busca así alejarse del karaoke convencional y «construir una cita de ocio con personalidad propia, pensada tanto para quienes deseen participar activamente como para quienes prefieran disfrutar del ambiente y del espectáculo». El objetivo es ofrecer una noche diferente en la que la música se mezcle con la diversión, la interacción y la sorpresa.
Esta nueva iniciativa se suma a una programación ya consolidada, como sus noches de bingo, que los viernes son «uno de los planes más reconocibles de la comarca». Junto a ellas, también destacan las jornadas gastronómicas de brasa, que tienen lugar los sábados y domingos de 13:00 a 15:30 horas, con una propuesta centrada en carnes premium, pescados de calidad y una experiencia culinaria de alto nivel.
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