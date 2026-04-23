La FGCN: «No nos podemos permitir esta apariencia de impunidad para los narcos»

La última operación policial desarrollada en Arousa contra el narcotráfico vuelve a dejar en evidencia que la mayor parte de los detenidos cuentan con importantes antecedentes policiales, e incluso, condenas largas por dedicarse al negocio de la droga y, pese a ello, vuelven a reincidir una y otra vez. Esta circunstancia, que ocurre con el vilanovés Raúl P, es algo que «la sociedad no se puede permitir, no podemos permitirnos que estos individuos sigan haciendo lo mismo una y otra vez, no podemos permitirnos esa apariencia de impunidad; si queremos avanzar en la lucha contra esta lacra, tenemos que ser mucho más contundentes».

Quien así se explica es el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, entidad que viene reclamando un endurecimiento de las condenas contra los narcotraficantes, tanto aquellos que se dedican al transporte de grandes mercancías como los que cayeron en esta operación «este segundo eslabón que es la distribución media, que se encargan de los kilogramos de droga que quedan en manos de las organizaciones gallegas como pago por los servicios prestados, por eso no nos podemos olvidar del tráfico mediano y del menudeo, porque son estos los que están en la calle».

Alonso insiste en que es absolutamente intolerable que algunos de estos individuos «delincan una y otra vez, por eso pedimos que se cumplan en su totalidad las penas y que el sistema judicial sea mucho más riguroso en la concesión de permisos penitenciarios, porque a la vista están los resultados».

En lo que respecta a la operación en sí, los registros realizados en la comarca de O Salnés han dejado un total de diez personas trasladadas a sede policial, alguna de las cuales ya se encuentra en libertad, como es el caso de un joven detenido en As Rubas, Illa de Arousa. Los que todavía permanecen en dependencias policiales pasarán en la mañana de hoy por los juzgados de Caldas de Reis, donde les tomará declaración la titular del Tribunal de Instancia, Plaza 2 de esa localidad.

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En los registros, que se realizaron en los municipios de A Illa, Vilanova y en el partido judicial de Caldas de Reis, se localizaron unos diez kilogramos de cocaína y uno de heroína, así como una gran cantidad de dinero en efectivo. La operación ha sido desarrollada por efectivos de Udyco Galicia de la Policía Nacional y por miembros de la EDOA de la Guardia Civil, una colaboración que está dando resultados efectivos en los últimos años a la hora de conseguir desarticular a los grupos organizados que se dedican al narcotráfico en la comarca de O Salnés. n