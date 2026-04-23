Día del Libro
Festín literario con Queco Fresco y la Mesa das Verbas
El Día del Libro lo han festejado en Vilagarcía personas que lo quieren de verdad, como son los socios de la Mesa das Verbas. Para ello, desplegaron una carpa en la que también promocionó su poemario Queco Fresco
La Mesa das Verbas salió este jueves a la calle para demostrar que la literatura no es un arte para las élites sino que puede disfrutarla todo el mundo desde los dos lados: leyéndola y escribiéndola. Y lo hizo con una carpa en la plaza de Galicia de Vilagarcía, en la que exponían sus novelas y poemarios varios socios de esta asociación cultural, todos ellos escritores no profesionales.
Este jueves se conmemora el Día del Libro, y la Mesa das Verbas celebró la fecha con esta mesa informativa, a la que se sumó el escritor grovense Queco Fresco, que presenta su nuevo poemario, «Feridas espidas», este viernes en el auditorio de Vilagarcía. Un libro, explica el autor, con el que, en primer lugar, salda «una deuda pendiente» con la lengua gallega, pues sus tres obras anteriores habían sido escritas en castellano.
«Feridas espidas» es un poemario en el que Queco Fresco (O Grove, 1959) desciende a las simas del dolor, y aborda asuntos como el maltrato en la pareja, o el cáncer. Sin adornos ni extravagancias, Fresco convierte en poemas vivencias personales muy duras, pero siempre dejando una puerta abierta a la esperanza, porque él no quiere que su libro sea un lamento constante, sino un canto a la vida y a la necesaria resiliencia.
La presentación de «Feridas abertas» es este viernes, a las 20.00 horas, en el auditorio de Vilagarcía de Arousa. El público tendrá la oportunidad de disfrutar también de un concierto y de conocer la obra de un hombre que, cuando se sienta ante el folio en blanco, escribe a corazón abierto.
La presentación cuenta con la colaboración de la Mesa das Verbas, de ahí que Queco Fresco estuviese promocionando el acto en la carpa de la asociación.
Nuevos autores
Un grupo de enamorados de la literatura crearon la Mesa das Verbas en enero de 2011. En ese momento, el colectivo nació en el seno del Liceo Casino, para posteriormente volar solo.
Pero en las tertulias de la asociación se fueron fraguando y más tarde desatando las vocaciones literarias de muchos de sus socios, que no solo disfrutaban con la lectura, sino también escribiendo.
Varios de esos autores expusieron sus libros en la carpa de la Mesa das Verbas, junto a los boletines que edita periódicamente la asociación y la revista literaria «Anaco», que la entidad edita periódicamente en colaboración con el Ayuntamiento de Vilagarcía.
El presidente de la Mesa das Verbas, Xermán Torres, explica que la finalidad de la carpa es «conectar con el público para promover la lectura y la escritura», y para, «democratizar y popularizar el hecho de escribir y de leer, que no es un asunto de élites».
La Mesa das Verbas hizo 15 años en enero, y está trabajando en un proyecto con la Concellería de Cultura para celebrar el aniversario el enero próximo con una exposición, que será además un alegato a la riqueza e importancia de los colectivos culturales locales.
Catoira y A Illa
Fuera de Vilagarcía, también se han organizado actividades por el Día del Libro en Catoira y A Illa. En el primer caso, el filósofo y escritor Antón Baamonde presenta este viernes su libro «Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila», editado por Galaxia. La presentación es a las 20.00 horas, en la biblioteca municipal, y todos los asistentes recibirán un ejemplar del libro como obsequio.
Finalmente, en A Illa, los alumnos del colegio Sonrisas y Lágrimas hicieron una visita a la biblioteca municipal.
Tres escritores vilagarcianos participarán en Cidade de Libro
Los escritores locales tendrán un papel destacado en la próxima edición de «Vilagarcía, Cidade de Libro», el gran evento literario que se celebra en la localidad entre el 8 y el 14 de junio. Así, en el cartel de autores que participarán de una forma u otra en el programa figuran Paulo García Conde, Alba Tomé, Yago Gómez Duro, y la última finalista del premio Planeta, Ángela Banzas, que aunque es de Santiago de Compostela, tiene una gran relación con Vilagarcía.
Los autores vilagarcianos, todos ellos menores de 40 años, presentarán sus últimos títulos en la feria de Vilagarcía. El Ayuntamiento explicó que la feria seguirá dando cabida a creadores con una relación especial con la ciudad, como Fernando Fernández Rego, profesor del instituto Castro Alobre, o la ya mencionada Ángela Banzas, que está vinculada a Vilagarcía desde su infancia y que ambientó dos de sus novelas en la isla de Cortegada.
Paulo Conde es licenciado en Periodismo y ha trabajado como guionista de cine y también ha publicado crítica cultural en diversos medios de comunicación nacionales, especializándose en la corrección y edición de textos para autores como Máximo Huerta. «Las ventanas sin rejas» es el título de la segunda de las dos novelas, una obra que profundiza en el tema de la salud mental.
Alba Tomé, licenciada en Comunicación Audiovisual, ha presentado recientemente su novela «As humidades» , premio Illa Nova de novela; y Yago Gómez es «bookstagrammer». Su último libro es «Cuando dejó de llover».
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