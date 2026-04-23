Pequeño comercio
Emgrobes celebra el Día de la Madre con premios y fiesta en A Toxa
La patronal grovense reparte «rascas» y prepara una jornada festiva en La Aldea
La asociación de comerciantes y empresarios Emgrobes, en colaboración con la Xunta, lanza su nueva campaña de fidelización, esta vez con motivo del Día de la Madre. Es una iniciativa con la que busca dinamizar el consumo en O Grove que incluye el reparto de «rascas» con premios directos por valor de hasta 1.200 euros, así como la entrega de diversos regalos personalizados en los establecimientos asociados al Centro Comercial Aberto (CCA) De Tendas.
La campaña, que se desarrolla hasta el 3 de mayo, está dirigida exclusivamente a los negocios adheridos. Como cierre, se celebrará una fiesta el 3 de mayo en La Aldea Comercial de A Toxa, con actuaciones musicales, animación y distintas sorpresas para todos los públicos.
Tras el éxito de ediciones anteriores, los «rascas» vuelven a ser el eje central de la iniciativa. En esta ocasión, Emgrobes repartirá premios y descuentos valorados en 1.200 euros, distribuidos en vales de 10, 20, 30 y 50 euros que podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos asociados. Los clientes que realicen compras superiores a 10 euros o adquieran regalos para el Día de la Madre recibirán uno o varios «rascas», que podrán contener premio o servir como incentivo por consumir en el comercio local.
Además, durante el fin de semana del 3 de mayo, Emgrobes reforzará la animación en las calles comerciales. En La Aldea se desarrollarán diversas actividades con música a cargo del DJ Javi Solla, un photocall y el reparto de regalos, con el objetivo de crear un ambiente festivo. Asimismo, se llevará a cabo un sorteo presencial durante la jornada.
Con esta campaña, la asociación persigue «promover el comercio local de confianza» e incentivar las compras en los establecimientos del CCA. Desde Emgrobes animan a los vecinos a adquirir sus regalos en el municipio.
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