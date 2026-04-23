Denuncian «graves deficiencias» en el paseo fluvial de Catoira

El PP de Catoira denuncia «graves deficiencias de seguridad» en el paseo fluvial apenas 15 meses después de su reparación. Según los populares, el estado actual de la infraestructura presenta riesgos tanto en su estabilidad como en su recorrido, hasta el punto de que ya se han producido caídas y lesiones entre los usuarios.

Desde la formación explican que en la zona próxima al club de piragüismo el paseo parece estar «a punto de desplomarse». Por ello, reclaman al gobierno local que actúe con urgencia.

En este sentido, los populares aluden a la importancia de mantener en condiciones óptimas este tipo de infraestructuras.

Asimismo, el PP de Estefanía Frieiro, critica la instalación de la malla anticaídas colocada a finales de 2024, que califican de «rotundo fracaso». Según indican, el material se deteriora rápidamente debido al uso y la humedad, como ya habían advertido previamente.

«Tenemos un gobierno líder en presumir, pero colista en hacer las cosas bien, porque esa malla metálica se pudre y se llena de óxido por las lluvias y la humedad del río en muy poco tiempo, algo que era fácil de prever», manifiesta la portavoz popular, quien exige una solución adecuada que garantice la seguridad sin generar nuevos riesgos para los peatones.

Los populares también revelan que hace unos días una usuaria se enganchó con esta red en un punto donde estaba suelta, lo que provocó una caída que obligó a su traslado al hospital. A su juicio, el deterioro de la malla hace probable que este tipo de incidentes se repita.

Estefanía Frieiro califica de «inaceptable» que las obras realizadas por el ejecutivo nacionalista «tiendan a empeorar las infraestructuras».