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Corte de agua en Cambados: una avería en la red afecta al centro urbano y se espera solución a las 14:30
Según Viaqua, el origen del fallo se ha detectado en las inmediaciones de la plaza del Concello de Cambados
Una avería en la red de agua potable mantiene a estas horas sin suministro a un buen número de viviendas del centro urbano de Cambados, de las ubicadas en el entorno de la plaza del Concello, que es donde está el origen del problema.
La concesionaria del servicio, Viaqua, se encuentra a estas horas en el lugar realizando las reparaciones necesarias para reestablecer el suministro de agua lo antes posible. La previsión es que, como muy tarde, pueda volver sobre las 14.30 horas.
La incidencia se detectó sobre las 11.30 horas y obligó a abrir un enorme boquete en las inmediaciones de la Casa Consistorial de Cambados.
Esta línea de agua potable es que la que da servicio a las viviendas ubicadas en ambos márgenes de la calle Pontevedra y luego entre la plaza del Consistorio, siguiendo por la plaza Ramón Cabanillas, Rúa Infantas y calle de O Rego hasta el cruce con la calle Lugo.
También a las de Rúa Rollo, Curros Enríquez y el tramo de la avenida de Galicia hasta la rotonda del centro de salud, pero del otro lado de la acera del ambulatorio.
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