Catoira refuerza su red de saneamiento con 32.000 euros

El Concello de Catoira avanza en su plan de renovación y mejora de la red de saneamiento con la instalación de seis nuevas bombas sumergibles en distintos puntos del municipio. Según anunció el alcalde, Xoán Castaño, permitirán optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El presupuesto total de las obras supera los 32.000 euros.

Las nuevas bombas se instalarán en A Devesa, A Menda —en la carretera provincial— y Outeiriño, en la parroquia de Freixeiro. Su función será redirigir las aguas grises procedentes de las viviendas de estas zonas hacia la EDAR. Ante estas mejoras, el regidor hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y pide evitar el vertido de objetos inadecuados al inodoro para prevenir atascos y averías.

Castaño considera el saneamiento una «prioridad máxima» que, aunque no siempre visible, resulta fundamental para mejorar la calidad de vida en el rural.

Destaca que recientemente el Concello encargó una memoria de necesidades que permitió detectar equipos próximos al final de su vida útil. Estas instalaciones presentaban averías frecuentes, paradas inesperadas y episodios de vertidos de aguas residuales a carreteras y al entorno natural.

Los casos más urgentes se localizaron en los bombeos de A Devesa, A Menda y Freixeiro, en Outeiriño, donde se encontraban equipos en mal estado que requerían una intervención inmediata. Por este motivo, se optó por sustituir las dos bombas existentes en cada uno de estos puntos de la red.

Las nuevas instalaciones permitirán un funcionamiento más estable y continuo, una mayor capacidad de evacuación de aguas y también un ahorro energético y económico. Además, reducirán las necesidades de mantenimiento y las reparaciones urgentes, lo que supondrá un ahorro a corto plazo para las arcas municipales.