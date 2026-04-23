Casino La Toja celebra la Revolución de los Claveles con fado en directo y gastronomía portuguesa

El Casino La Toja conmemorará el sábado la Revolución de los Claveles con una velada especial que combinará dos de los grandes símbolos de la cultura portuguesa: la música y la gastronomía. La cita busca ofrecer al público una experiencia completa en torno a la tradición lusa, en un ambiente marcado por la emoción y la elegancia.

A partir de las 22.30 horas, el escenario acogerá la actuación del fadista Miguel Bandeirinha, nacido en Oporto en 1994 y vinculado al fado desde su infancia. Criado en un entorno familiar estrechamente relacionado con este género musical, el artista inició su trayectoria profesional en 2009 y, desde entonces, ha consolidado una carrera con presencia en escenarios, medios de comunicación y casas de fado tanto dentro como fuera de Portugal.

Asistentes a la fiesta de aniversario del Casino La Toja. / Paco Luna

Con dos trabajos discográficos publicados y composiciones propias interpretadas por él mismo y otros artistas, Bandeirinha es actualmente una de las voces habituales en espacios emblemáticos como A Casa do Fado, en Oporto. Su actuación en la sala de A Toxa permitirá al público disfrutar de un repertorio cargado de sensibilidad y autenticidad, en una propuesta pensada para acercar el fado de forma íntima y cercana.

La jornada se completará con una cuidada propuesta gastronómica portuguesa, diseñada para rendir homenaje a algunos de los sabores más representativos del país vecino. El menú especial incluirá platos como la «salada de polvo», una receta fresca de pulpo aliñado; el tradicional «bacalhau à Brás», elaborado con bacalao desmigado, patata paja, huevo y aceitunas; y el «arroz-doce», un postre clásico con notas de canela y limón.

El fadista Miguel Bandeirinha. / FdV

Además, los asistentes podrán degustar el cóctel «Alma de Alfama», una creación inspirada en Lisboa, de perfil cítrico y refrescante, pensada para completar la experiencia gastronómica.

Desde el Casino La Toja destacan que esta Jornada Portuguesa pretende ir más allá de un simple evento, ofreciendo una propuesta de ocio que combine música en directo, cocina tradicional y un ambiente único.

La celebración del sábado se convierte así en una oportunidad para disfrutar de una noche diferente, en la que el fado y la gastronomía se dan la mano para rendir homenaje a la cultura portuguesa.