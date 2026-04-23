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Cambados rescata el proyecto para cubrir la pista del campo de la fiesta de Vilariño
Da los primeros pasos para agrupar los terrenos y poder ejecutar el estético diseño de pérgola creado por una arquitecta cambadesa
El Concello de Cambados ha resctado el proyecto para crear un nuevo espacio cubierto en el área recreativa de As Quintáns (Vilariño) con su inclusión en la financiación del plan + Provincia.
Un total de 105.000 euros que permitirán ejecutar el diseño que lleva cuatro años en el cajón y que consiste en la instalación de una estética pérgola para proteger de las inclemencias meteorológicas la pista pavimentada que hay actualmente en este campo de la fiesta.
Se trata de una vieja aspiración que responde a una demanda vecinal y que ya intentaron otros antes. De hecho, incluso ha ido en programas electorales de sucesivas elecciones municipales. El proyecto constructivo está listo y el Ayuntamiento está dando ahora los pasos previos para poder ejecutarlo.
Tienen que ver con los terrenos porque, si bien fueron comprados hace más de 20 años y son propiedad municipal, están desagrupados, lo cual hace que cada uno funcione con entidad propia, entrando en juego la necesidad de respetar linderos y demás, lo cual imposibilita ejecutar las obras. Así que han contratado los trabajos topográficos y el informe necesario para agruparlos, según explica el alcalde, Samuel Lago.
Una vez que se haya solucionado esta cuestión se procederá a la licitación del proyecto Braña da Fonte, que es obra de la arquitecta cambadesa Paula Alfonso, autora de otras obras públicas relevantes como San Gregorio o la reforma urbana de Fefiñáns.
Según explica la memoria, actualmente este espacio de ocio está algo infrautilizado y el propósito municipal es poner en valor lo existente mediante la construcción de una pérgola que permita realizar tanto juegos como pequeños eventos o ferias, a cubierto de la lluvia. «La estructura que planteamos es muy sencilla: siete pórticos de madera laminada que sustentan una cubierta ligera dibujando una sección continua que nos recuerda a un boomerang», detalla Alfonso.
También indica que el espacio se protege de los vientos del norte y de la lluvia gracias los paneles de policarbonato, mientras que en la fachada sur se colocarán una serie de lamas de madera horizontales que reducirán la incidencia del sol. Además, los pórticos se inclinarán ligeramente hacia es suroeste, «permitiendo conducir y evacuar las aguas por pendiente natural».
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