Cambados cambia el recorrido de su Festa da Bicicleta y prepara una carrera inclusiva

Cambados celebrará el día 3 de mayo su Festa da Bicicleta, que este año presenta cambios en el recorrido, eliminando la cuesta de Burgáns. Esta edición no ofertará vehículos adaptados, pero la Concellería de Deportes está trabajando en la creación de una carrera inclusiva.

La concejala, Noelia Gómez Fabello, espera poder celebrarla este año, como parte de su interés por fomentar el deportivo inclusivo, lo cual generó el año pasado esa alianza con Discamino, a través de GaliciAME, y que este año no es posible porque la asociación tenía otros eventos y el Concello no está en disposición ahora de comprar bicicletas de este tipo por su elevado coste.

Esperan repetir el éxito de siempre y tienen preparados unos 800 dorsales. La anterior edición no contabiliza, pues coincidió con un partido decisivo para un equipo local, así que la asistencia se redujo respecto a lo habitual. Y es que, realmente, es una de las actividades más populares y con mayor arraigo de la villa.

Las inscripciones se abrirán a las 9.30 horas en la plaza de Fefiñáns y la salida será a las 11.00 horas. El recorrido será un poco más largo, de casi diez kilómetros, pero «al quitar esa cuesta complicada tenemos un trayecto llano, asequible para todos los miembros de la familia y que pasa igualmente por lugares emblemáticos como la torre de San Sadurniño, las ruinas de Santa Mariña, el paseo marítimo...», señala Gómez Fabello, que compareció junto al teniente de alcalde, Tino Cordal.

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Como siempre, el casco será obligatorio, no faltará el avituallamiento ni los sorteos de seis bicicletas y los reconocimientos para el grupo más numeroso, al ciclista más veterano, al más joven y la bici más original. n