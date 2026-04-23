Cacabelos: «Transformar Luis Antonio Mestre marcará el futuro de O Grove»

Hace un tiempo que el Concello de O Grove logró que la avenida de Luis A. Mestre dejara de ser de titularidad autonómica y pasara a ser municipal. Un paso decisivo para afrontar ahora la humanización de la principal entrada a la villa, para lo cual, como se explicó en su momento, se invertirán 2,6 millones de euros.

Quizás todo esté terminado en mayo o junio del año que viene, dando lugar a «una transformación que hará historia y marcará el futuro de nuestro pueblo, cambiando la concepción de O Grove, su estructuración vial y su imagen».

Así lo cree el alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, que la ve como «un proyecto totalmente accesible que va a dejar la avenida en plataforma dando prioridad a las personas frente a los vehículos».

Unos 890 metros –11.000 metros cuadrados de superficie– entre Borreiros y Praza de Arriba que vertebran O Grove de sur a norte y «son el eje de la vida comercial, residencial y patrimonial» del pueblo, según consta en el propio proyecto.

Cruce do Guardia, donde Luis A. Mestre confluye con Castelao y Rúa da Praza. / Noé Parga

La obra se va a licitar conjuntamente, pero se ejecutará en dos fases, una de ellas desde el «alto de Borreiros» al «cruce do cura» y la otra desde esa intersección hasta la Praza de Arriba, aunque está por decidir aún cuál se hará primero.

«Si iniciamos la obra desde el alto de Borreiros hasta el cruce del cura se procederá a levantar todo, cambiar las tuberías, tapas, pavimentar y habilitar las aceras antes de iniciar la otra fase, levantando también toda la plataforma y reponiendo servios y todo lo demás», aclara el propio alcalde.

Se hará de este modo porque «acometer todo de golpe sería un caos», ya que por esta vía circulan una media de casi 12.000 vehículos al día, elevándose a 30.000 diarios en verano.

La calle de Luis A. Mestre, a la altura de la Praza da Fonte do Galo. / Noé Parga

Además, soporta una importante cantidad de tráfico pesado y juega un papel estructurante vital, ya que da acceso al barrio de O Sineiro y la parroquia de San Vicente, como también a Meloxo, avenida de Portugal, Porto Meloxo, Alexandre Bóveda, Virxe das Mareas, Reboredo, Punta Moreiras...

«De ahí la necesidad de diferenciar las dos fases», remarca el máximo mandatario, que pretende iniciar la licitación de inmediato para poder empezar la obra en septiembre y ejecutar una parte de la misma este año, dejando la restante para 2027.

«Así se contempla en el convenio que hemos firmado con la Xunta, que aporta 1,7 millones de euros, a los que sumamos los 900.000 que hemos conseguido de la Diputación de Pontevedra», matiza.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

De este modo, una calle con aceras «estrechas e inaccesibles», aparcamiento «caótico», espacios públicos «desordenados», mobiliario urbano «obsoleto», cableado eléctrico que «degrada el paisaje» y redes de saneamiento y abastecimiento con más de 40 años de antigüedad pasará a convertirse en «una avenida moderna, accesible, humanizada y bella».

El resultado, una plataforma única con una franja de servicios, aparcamiento y zonas verdes entre Borreiros y el cruce con la avenida de Portugal, dando máxima prioridad a los peatones entre esa intersección y la calle de Castelao mediante el estrechamiento de los carriles a 2,80 metros y la integración de la Fonte do Galo

Ya en el tramo «patrimonial y residencial» que va desde la intersección con Castelao –Cruce do Guardia– hasta la Praza de Arriba se apuesta por expandir el espacio público hasta las fachadas y proteger tanto los árboles ornamentales como el crucero de piedra existente.

Uno de los elementos más destacados del proyecto de transformación de la calle de Luis Antonio Mestre es la integración en el mismo de la Praza da Fonte do Galo. Un espacio de tintes históricos situado al lado de la afamada Torre de Escuredo que está llamado a integrarse de lleno en la humanizada avenida resultante, con la firme intención de revitalizar la actividad comercial en su entorno y mejorar la calidad de vida de los allí residentes. / FdV

Llegados a este extremo hay que poner de relieve que la intervención propuesta «no solo servirá para conservar el patrimonio, sino también para realzarlo, expandiéndose la plaza hasta las fachadas de los edificios, encajando los carriles entre la vegetación e integrando tanto el crucero como los plátanos centenarios existente en un contorno digno de su historia», describe la memoria técnica.

En cuanto la Praza da Fonte do Galo, «la plataforma única permitirá que se funda con la calle, encajando los carriles de circulación entre las nuevas zonas verdes y el arbolado y creando un espacio de estancia amable que pondrá en valor este histórico lugar y ayudará a dinamizar el comercio local».

Características de uno de los dos tramos previstos. / FdV

En relación con todo esto, sostiene Cacabelos que «el proyecto general no se toca, porque es el que está firmado, y lo que hay que buscar son alternativas para el tráfico pesado, aunque tampoco tenemos demasiadas opciones».

Habla así de «alternativas como entrar por Luis A. Mestre y salir por la subida de Meloxo, que está a punto de ser reformada, o Rúa da Igrexa, lo cual significaría que el tráfico pesado se fuera por Balea o Siradella para conectar con la carretera de A Lanzada y no cargar en exceso Luis A. Mestre».

Al hablar de ello y asegurar que «el proyecto no se toca», aprovecha para salir al paso de algunos bulos y garantizar que la calle resultante va a seguir siendo de doble sentido de circulación.

La zona de actuación. / FdV

«Aunque algunos especulan que solo tendrá un carril en un tramo concreto, eso es algo que obedece a una idea que se barajó en 2017 y 2018 –manifiesta Cacabelos–, cuando no se contemplaba la reforma de toda la avenida, pero debo dejar muy claro que esa idea está completamente descartada».

Así pues, «se mantendrá el doble sentido de circulación, con aceras amplias –un mínimo de 1,80 metros–, totalmente accesible, nuevo alumbrado, una franja de servicio de 2,40 metros de ancho en la que integrar mobiliario, zonas verdes y contenedores subterráneos, un pavimento en la Praza de Arriba y la Fonte do Galo a base de granito y, lo más importante, canalizaciones de todos los servicios completamente renovadas».

Algo especialmente importante en el caso del abastecimiento, pues esa calle acoge una de las redes generales de agua y suministra a buena parte del pueblo.

Imagen que muestra la escasa accesibilidad actual. / Noé Parga

El alcalde hace hincapié en ello al decir que, al margen del embellecimiento previsto con esta mejora, la obra resulta vital para el futuro de O Grove desde el punto de vista de la prestación de servicios básicos.

«Actualmente las tuberías son de fibrocemento y sufren fugas y roturas constantes, además de existir riesgo de vertidos e inundaciones», aclara el proyecto.

La nueva red de abastecimiento será de polietileno de alta densidad, el alumbrado será de tipo led –de luz cálida–, todo el tendido eléctrico y de telecomunicaciones pasará a estar enterrado y la nueva red de saneamiento estará separada de la recogida de pluviales.

Una vez desmenuzado el proyecto de Luis A. Mestre, «que pasará de ser una carretera a una calle, y de un espacio de paso a un espacio para estar y disfrutar», José Cacabelos asevera que «es otra de las actuaciones importantes para el presente y el futuro acometidas por el gobierno socialista y yo mismo, como alcalde, implicados desde el primer momento en transformar el pueblo y propiciar que O Grove pueda seguir avanzando».

Desglose de la inversión prevista. / FdV

Pero también «dando continuidad a la peatonalización de la calle de Castelao, la construcción del Auditorio Municipal, el desdoblamiento de Beiramar, la humanización de la carretera de la iglesia de San Vicente, la compra del colegio de las monjas y la reforma de Alexandre Bóveda».

Actuaciones pasadas a las que sum «el primer skate park homologado de la comarca, la construcción del área polideportiva de As Bizocas y otras muchas mejoras importantes, como ya indicaba FARO DE VIGO hace unos días», declara el regidor.

«Todo esto se hace en nuestros mandatos, por mucho que pese al PP local», espeta Cacabelos cuando replica a los conservadores mecos y cuando agradece el talante y colaboración de la Xunta y la Diputación.

De este modo sale al paso de las críticas realizadas por la agrupación local tratando de desmerecer el trabajo del alcalde e indicando que las obras que acomete son gracias a su partido

FARO DE VIGO ya explicó hace días que Cacabelos concurrirá a las elecciones de 2027 «con las alforjas llenas», ya que para entonces estarán terminados, o a punto de estarlo, numerosos proyectos de calado.

Aunque esto es un hecho, el PP meco, que sigue sin líder y/o alcaldable, intenta arrimar el ascua a su sardina y carga contra el alcalde diciendo que «las inversiones que están llegando a O Grove no son fruto del liderazgo de Cacabelos ni de su gestión, sino del compromiso de la Xunta y de la Diputación con el municipio».

Un punto de vista que el alcalde ridiculiza, destacando que instituciones como el Gobierno de Galicia y el ente provincial están «para colaborar con los Concellos» y advirtiendo de que proyectos como el de Luis A. Mestre, As Bizocas y tantos otros no se harían realidad sin las gestiones realizadas desde su gobierno.

«Claro que la Xunta y la Diputación nos ayudan, lo cual agradecemos, pero lo que no puede pretender el PP de O Grove es sacar partido de esa colaboración institucional de forma partidista», reflexiona el primer edil.

El mismo que ironiza diciendo que «por un lado, el PP de O Grove nos critica diciendo que somos unos incompetentes y que carecemos de capacidad de gestión, pero por otro lado nos ataca porque conseguimos inversiones millonarias para el pueblo de O Grove».

Termina argumentando que «lo que en realidad está haciendo el PP al irritarse por la consecución de proyectos es reconocer que el gobierno del PSOE está logrando mejoras importantes para nuestro Concello».