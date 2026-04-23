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El BNG de Meaño exige la sustitución a tiempo completo de un médico de baja

Denuncia que se están generando listas de espera de un mes para la atención sanitaria ordinaria

Vista del centro de salud de Meaño.

Vista del centro de salud de Meaño. / Iñaki Abella

Lucía Romero

Meaño

El BNG de Meaño reclama la sustitución a tiempo completo del médico que actualmente se encuentra de baja. Una situación que, asegura, ya se dio «hace semanas, cuando tampoco fue sustituído y los pacientes estuvieron sin médico alrededor de un mes».

Denuncia que se está generando una lista de espera de un mes y que hay vecinos que se «están quedando sin atención ordinaria» porque no pueden pedir cita, ya que la agenda del otro facultativo «está cerrada», además de «provocar una fuerte sobrecarga a la otra doctora, que debe asumir en solitario las urgencias y algunas consultas de no asignados». Les parece «inaceptable» y exigen solución a la Consellería de Sanidade.

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