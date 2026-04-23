El BNG de Meaño exige la sustitución a tiempo completo de un médico de baja

El BNG de Meaño reclama la sustitución a tiempo completo del médico que actualmente se encuentra de baja. Una situación que, asegura, ya se dio «hace semanas, cuando tampoco fue sustituído y los pacientes estuvieron sin médico alrededor de un mes».

Denuncia que se está generando una lista de espera de un mes y que hay vecinos que se «están quedando sin atención ordinaria» porque no pueden pedir cita, ya que la agenda del otro facultativo «está cerrada», además de «provocar una fuerte sobrecarga a la otra doctora, que debe asumir en solitario las urgencias y algunas consultas de no asignados». Les parece «inaceptable» y exigen solución a la Consellería de Sanidade.