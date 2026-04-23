Antoni Miralda fusiona exvotos de cera y empanada en Pontecesures

La fusión de arte, investigación, historia y conocimientos escenificada esta tarde por el afamado artista catalán Antoni Miralda –Premio Velázquez en 2018– y Joaquín Diéguez, propietario de Cerería Diéguez –fundada en Pontecesures en el año 1838–, resultó tan sorprendente como era de esperar.

Al abrigo del proyecto «Romería Update», uno de los trabajos más importantes del artista, los presentes en el acto desplegado en la fábrica pontecesureña pudieron asistir a un maridaje con la religión como hilo conductor, remontándose a antes del cristianismo y centrándose en la elaboración y evolución de los moldes con los que se elaboran los exvotos de cera, algunos con más de un siglo de antigüedad.

Con ellos, representando todo tipo de elementos –desde las diferentes partes del cuerpo hasta figuras de niños, adultos y animales–, formaron una especie de procesión cargada de simbolismo que sirvió para que Miralda profundizara en el trabajo que ha estado realizando en Galicia.

R. A.

Lo hicieron con ayuda de Carmucha, una mujer que fue cocinera de la desaparecida Casa Isidro y se encargó, utilizando los moldes, de hacer sus propias figuras, pero no de cera, sino a modo de empanada, que los presentes tuvieron después la oportunidad de saborear.

Una recreación que tenía mucho que ver con el trabajo de Antoni Miralda, que en los años noventa creó el concepto «comida como cultura».

De aquella idea surgió el Food Cultura Museum, un «museo sin paredes» en el que explorar, coleccionar, preservar, documentar y difundir las conexiones entre la gastronomía, la cultura popular y arte.

Así se explica esa fusión entre los exvotos, la elaboración de empanadas con los moldes de la cerería y el conjunto de la actividad ofrecida en Pontecesures a través del proyecto «Romería Update», una mezcla de performance y alimentación a caballo entre Galicia y Madrid.

Una propuesta, como ya se había avanzado en FARO, que confronta lo sacro y lo pagano, reinterpretando las tradiciones populares a través del arte contemporáneo y la cultura alimentaria.