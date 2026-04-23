Adif actúa en Sarxento Solla para evitar inundaciones tras las quejas vecinales

El Concello de Vilagarcía ha logrado, tras las gestiones realizadas ante Adif, que se inicien los trabajos sobre el terreno para poner fin a uno de los problemas más persistentes en el acceso al paso elevado de la calle Sarxento Solla, en Cea. La compañía ferroviaria ya ejecuta la obra destinada a evitar la acumulación de agua que venía anegando de forma habitual la entrada a esta infraestructura peatonal, una situación que suponía un serio trastorno para los vecinos que la utilizan a diario.

El concejal de Obras, José María González, visitó la zona para comprobar el desarrollo de unos trabajos que ejecuta la empresa Ineco y que buscan resolver de raíz una deficiencia enquistada desde hace tiempo. La actuación consiste en derivar la recogida de aguas pluviales hasta una cota adecuada para permitir que el caudal pueda discurrir con normalidad y desaguar libremente en la cuneta.

Según explicaron los técnicos, el origen del problema estaba en la obstrucción del sistema de recogida de pluviales y de las agusa de riego construido en su día por Adif. La antigua canalización cruzaba por debajo de la vía férrea y, debido al desnivel que debía salvar, presentaba una forma de sifón. Esa configuración provocó que la tierra arrastrada se fuese depositando en el interior del tubo hasta taponarlo por completo. Como consecuencia, el agua dejó de circular por el conducto subterráneo y empezó a aflorar a la superficie, formando una gran balsa en el acceso al paso elevado.

Para corregir la situación, la solución adoptada pasa por instalar una nueva conducción en paralelo al trazado ferroviario, evitando así el paso por debajo de la vía. La obra exige además un trazado progresivo, ya que el colector al que debe conectarse se sitúa a más de metro y medio de profundidad. Para garantizar que las aguas fluyan correctamente, el nuevo tubo salvará la pendiente de forma suave a lo largo de algo más de 50 metros hasta desembocar en la cuneta, donde el agua podrá evacuar con normalidad.

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La intervención responde a una demanda trasladada por los vecinos de Cea al gobierno local en el marco de las reuniones periódicas que el Concello mantiene con los colectivos de las parroquias. A partir de ahí, la administración municipal contactó con Adif para reclamar una solución a un problema que llevaba tiempo afectando al día a día de la zona. El inicio de los trabajos supone ahora una respuesta concreta a una reclamación vecinal que aspiraba, sobre todo, a recuperar la normalidad en un paso muy utilizado y a poner fin a una imagen habitual de charcos e inundación permanente.