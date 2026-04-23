Abanca y Opmega impulsan un nuevo acuerdo financiero para el sector mejillonero

Abanca y la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) dan un nuevo impulso a su colaboración tras la firma de un acuerdo financiero destinado a atender las necesidades del sector. El convenio permitirá a los productores acceder a distintas opciones de crédito y financiación orientadas a fomentar la sostenibilidad y mejorar la competitividad de la actividad.

La firma tuvo lugar en el marco de la feria Seafood Expo Global 2026, una de las principales citas internacionales del sector. El acuerdo fue rubricado por el coordinador de Abanca Mar, Miguel Ríos, y el presidente de Opmega, Ricardo Herbón, en presencia de representantes de ambas entidades.

El convenio establece un catálogo de productos financieros diseñado específicamente para los bateeiros, con soluciones adaptadas a los retos actuales del sector. Entre ellas destaca una póliza de crédito a cinco años, sin comisiones de estudio ni amortización, pensada para cubrir necesidades de tesorería derivadas de la estacionalidad de la producción o de situaciones como los cierres por biotoxinas.

Además, el acuerdo pone el foco en el acompañamiento al sector en su actual proceso de transición fiscal, coincidiendo con la campaña del IRPF. En este sentido, Abanca Mar ofrecerá líneas de financiación específicas para facilitar el pago de impuestos, permitiendo a los productores afrontar sus obligaciones tributarias sin comprometer la liquidez de sus explotaciones.

La oferta incluye también productos como la hipoteca naval, orientada a la construcción, compra o reparación de embarcaciones. Esta herramienta permitirá modernizar la flota, mejorar la eficiencia energética y favorecer condiciones de trabajo más seguras y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones asociadas podrán acceder a los planes de financiación impulsados por las sociedades de garantía recíproca (SGR) a nivel nacional, así como a las ventajas del Programa Servicios Abanca, que facilita el ahorro en los servicios bancarios más habituales.