Agenda de fin de semana
Vilagarcía celebra el Día de la Danza con el talento local de Jandross
El artista que gira con Mondra ofrece su espectáculo «A noite do cuco», en el que reflexiona sobre el duelo y las tradiciones a través de la danza y la expresión corporal
La Concellería de Cultura de Vilagarcía conmemora el Día Internacional de la Danza con un espectáculo de un artista local. Alejandro Rodríguez, conocido artísticamente como Jandross, presentará este sábado en el Salón García su proyecto «A noite do cuco», bajo la marca Son da Casa. El espectáculo comienza a las 20.30 horas y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
Desde Ravella explican que Jandross es un bailarían nacido en Vilagarcía en el año 2000 y que, con tan sólo 18 años, comenzó su carrera profesional como intérprete realizando diferentes proyectos audiovisuales para artistas gallegos emergentes y participando en musicales como «Cats».
Ahora lleva tres años girando con Mondra como bailarín y recientemente dio el saltao a la creación con «A noite do cuco», una obra en proceso que, a través de la danza y la expresión corporal, reflexiona sobre el duelo y las tradiciones asociadas en el presente.
A través del programa Son da Casa, el departamento que dirige Sonia Outón «proporciona un escaparate en el que los creadores, músicos y artistas de la ciudad puedan darse a conocer y promocionarse. Al mismo tiempo, amplía la oferta de ocio y cultura con propuestas plenamente locales, poniendo en valor el «feito en Vilagarcía», destacan desde el Concello.
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