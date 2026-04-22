Música
Vilagarcía baja el telón del Achégate ao Salón! para abrir la puerta al Ágora Vermú!
Gala i Ovidio pondrán este domingo el broche final al ciclo de conciertos matutinos de invierno en el Salón García
Vilagarcía despedirá este domingo una nueva edición del ciclo Achégate ao Salón! con el concierto de Gala i Ovidio, una cita que servirá para cerrar la programación musical de invierno y, al mismo tiempo, para enlazar con la próxima puesta en marcha del Ágora Vermú!, la versión al aire libre de esta propuesta cultural impulsada por la Concejalía que dirige Sonia Outón. El último concierto, previsto para las 12.30 horas en el Salón García, colgará el cartel de completo después de que las entradas se agotaran hace ya varias semanas, confirmando una vez más la buena respuesta del público a una iniciativa que se ha consolidado en la agenda vilagarciana.
Pero el final del Achégate! ao Salón no supondrá, ni mucho menos, una pausa en la actividad musical de la ciudad. El departamento que dirige Sonia Outón tiene ya preparado el relevo con el Ágora Vermú!, que trasladará al exterior esta filosofía de conciertos de mañana y ampliará la oferta cultural de Vilagarcía durante la primavera. El cartel completo de esta nueva entrega se dará a conocer la próxima semana.
Ambos ciclos forman parte de VGA 365, la marca con la que el Concello agrupa los 17 grandes eventos que se desarrollan en Vilagarcía a lo largo del año y que se complementan con otras muchas actividades de menor formato. El objetivo es reforzar una programación continua y diversa que permita a la ciudad mantener una oferta musical, lúdica y cultural estable en el tiempo. En ese contexto, el concierto de Gala i Ovidio simboliza tanto el cierre de una etapa como el anuncio de la siguiente, en una cadena de propuestas que busca mantener vivo el pulso cultural vilagarciano durante los doce meses del año.
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